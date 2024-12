Atletico Ascoli, attesa per il ricorso su Pompei

Si conoscerà questo pomeriggio con la pubblicazione del comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, l’esito del ricorso presentato dall’Atletico Ascoli in merito alla squalifica di quattro giornate comminata al portiere Thomas Pompei e al vice allenatore Alex Simoni. La società spera infatti in uno ‘sconto’ per entrambi in modo da riaverli a disposizione già domenica nella delicata trasferta allo stadio ‘Bonolis’ di Teramo. I due come si ricorderà erano stati squalificati dopo le espulsioni rimediate nel derby con l’Ancona dall’arbitro Velocci di Frosinone, certamente non nella sua miglior direzione di gara. Alex Simoni era stato allontanato dalla panchina per le vibranti proteste dopo il secondo cartellino giallo comminato al difensore Leonardo Nonni, mentre il portiere Pompei era stato protagonista di una altrettanto vistosa protesta al triplice fischio che aveva sancito la sconfitta dei bianconeri. Velocci che comunque già da due settimane non viene designato e qualcosa vorrà pure dire. Occorre comunque sottolineare come il dodicesimo Filippo Galbiati nelle due gare in cui ha finora sostituito Pompei, se la sia cavata egregiamente e che nulla ha potuto sulla rete subita a Chieti e sulle due realizzate domenica dalla Vigor Senigallia, anzi in entrambe le gare ha effettuato anche diversi interventi risolutivi. In ogni caso oggi si saprà se le rimostranze dell’Atletico Ascoli verso quelle che sono state ritenute due squalifiche esagerate, verranno accolte. Nel frattempo ieri la squadra è tornata ad allenarsi al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. I ragazzi agli ordini di Mister Simone Seccardini hanno dapprima fatto la consueta chiacchierata per analizzare gli errori commessi domenica scorsa in particolare in occasione del primo gol con l’attaccante Pesaresi lasciato tutto solo al centro dell’area, e poi hanno iniziato a preparare la sfida contro il Teramo. Nel gruppo anche l’argentino Santiago Gerlero che non è stato convocato nella sfida contro la Vigor Senigallia per un problemino fisico.

Valerio Rosa