Atletico Ascoli-Avezzano, quanta paura. Due giocatori salvati e partita sospesa

atletico ascoli

3

avezzano

0

(SOSPESA AL 42’ PT)

ATLETICO (5-3-2): Pompei; Camilloni, Nonni, D’Alessandro, Mazzarani, Gerlero; Clerici, Vechiarello, Scimia; Ciabuschi, Minicucci. A disp.: Galbiati, Baraboglia, Severini, Olivieri, Mengani, Ceccarelli, Dondoni, Antoniazzi, Traini. All. Simone Seccardini

AVEZZANO (5-3-2): Esposito; Ferrandino, Graziano (dal 27’ Tiganu), Bassini, Senese, Alessi; Mascella, Verna, Luciani; Ferrari, De Silvestro. A disp.: Pappalardo, De Lorenzo, Vantaggiato, Pensalfini, Bolo, Passewe, Valvassori, Viotti. All.: Sandro Pochesci.

Arbitro: Panici di Aprilia

Reti: 15’pt Nonni, 20’pt Scimia, 22’pt Gerlero

Note: Spettatori 200 circa. Gara sospesa al 42’pt per grave infortunio al portiere Esposito e al difensore Senese dell’Avezzano dopo un violento scontro di gioco.

Quando l’avvenimento sportivo deve purtroppo lasciare spazio alla cronaca. La gara Atletico Ascoli-Avezzano è stata infatti sospesa al 42’ del primo tempo dopo un violentissimo scontro di gioco tra due compagni di squadra: il portiere Andrea Esposito e il difensore Alberto Senese dell’Avezzano. Un ‘crack’ tra la fronte del portiere uscito dall’area per anticipare di testa l’attaccante Ciabuschi lanciato a rete e lo zigomo del centrale difensivo. Un impatto violento che è subito parso pericolosissimo. Il portiere colpito sotto l’occhio ha subito iniziato a perdere sangue dalla bocca, mentre il difensore è rimasto a terra privo di sensi. Per fortuna è intervenuta la dottoressa Roberta Danieli medico sociale dell’Atletico Ascoli anestesista-rianimatore dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli che è prontamente intervenuta a salvare la vita ai due giocatori. Ci si chiede cosa sarebbe successo in un campo di periferia senza ambulanza e senza medici a bordo campo. I due calciatori sono stati invece prontamente soccorsi da una prima ambulanza e poi da una seconda arrivata dal vicino ospedale e immediatamente trasportati al Pronto Soccorso. Fortunatamente entrambi erano coscienti. Il direttore di gara, Edoardo Panici di Aprilia, dopo 15 minuti di sospensione ha emesso il triplice fischio decretando così la fine della partita, anche perché l’Avezzano ha deciso di non proseguire. Spetterà ora al giudice sportivo se assegnare il 3-0 a tavolino o far riprendere la gara dal minuto dell’interruzione anche perché l’Atletico Ascoli ha dato la sua disponibilità a riprendere la sfida a data da destinarsi.

L’Atletico Ascoli era passato in vantaggio al 15’ con un eurogol di Nonni dai venticinque metri: un gran sinistro palla che ha battuto sotto la traversa e si è infilato in rete. Al 20’ veloce giro palla dell’Atletico con una serie di passaggi tutti di prima ultimo tocco di Camilloni che ha servito in area Scimia freddissimo nel battere il portiere Esposito per il 2-0. Al 22’ il tris di Gerlero.

Valerio Rosa