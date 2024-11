Atletico Ascoli-Avezzano si recupera mercoledì

Adesso è ufficiale. La gara tra Atletico Ascoli e Avezzano verrà recuperata mercoledì prossimo 13 novembre alle ore 14.30 sempre al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Si riprenderà dal 28’ del primo tempo sul risultato di 3-0 maturato prima dell’interruzione dovuta al grave incidente di gioco capitato al portiere Andrea Esposito e al difensore Antonio Senese dell’Avezzano. Molto probabilmente anche la terna arbitrale sarà la stessa con il direttore di gara Edoardo Panici di Aprilia e gli assistenti Matteo Pernarella di Ciampino e Federica Ciufoli di Albano Laziale, ma questo lo sapremo soltanto lunedì. La cosa certa è che le reti messe a segno dal difensore Leonardo Nonni al 15’, dal centrocampista Luca Scimia al 20’ e dall’esterno Santiago Gerlero al 22’, entreranno ufficialmente nella classifica dei marcatori del Girone F di Serie D. L’aver scongiurato il 3-0 a tavolino darà anche questa piccola soddisfazione ai tre giocatori bianconeri. Ci sarà un’ora da giocare e guai a pensare che l’Avezzano di Mister Sandro Pochesci tornerà ad Ascoli per fare un allenamento. Non è nell’indole del tecnico che, al di là delle dichiarazioni di facciata del Presidente Andrea Pecorelli, che aveva parlato di punteggio ormai saldamente a favore dell’Atletico Ascoli, cercherà di rimettere comunque in bilico un risultato apparentemente già compromesso. Quindi massima attenzione. I ragazzi del Patron Graziano Giordani martedì dopo aver appreso le buone notizie che arrivavano dall’Ospedale Mazzoni, dove sono ancora ricoverati i due atleti biancoverdi, sono tornati ad allenarsi perché prima del match contro l’Avezzano ci sarà da affrontare la sfida di domenica pomeriggio contro il Città di Isernia San Leucio, meglio nota come Isernia. Una società calcistica italiana storica, fondata nel 1928 e poi rifondata nel 1987, nel 2005 e nel 2010 dopo varie vicissitudini societarie. Il livello più alto raggiunto dal club molisano è stato la quarta divisione nazionale, nella quale i ‘pentri’ hanno all’attivo sei campionati, tre sono di Serie C2, dove il miglior risultato è costituito da un tredicesimo posto e tre di Serie D. Nel suo palmares l’Isernia annovera, a livello interregionale, due campionati di Serie D vinti (1983-84 e 2002-03), oltre a vari titoli a livello regionale I colori sociali sono storicamente il biancazzurro e le gare interne vengono disputate allo stadio ‘Mario Lancellotta’ in erba naturale. L’Isernia ha finora conquistato 15 punti con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte ed è reduce dall’1-1 conquistato domenica a Civitanova. Ha realizzato 13 reti ma ne ha subite 17 ed è la seconda peggior difesa del campionato dopo il Sora che ne ha subite 18, in attesa del risultato di Atletico Ascoli-Avezzano. Insomma, un avversario da non sottovalutare in attesa proprio del recupero e della successiva attesissima gara casalinga per i bianconeri di Mister Simone Seccardini: il derby contro l’Ancona.

Valerio Rosa