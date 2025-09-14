Atletico Ascoli, carica Seccardini:: "Siamo pronti"

Alla vigilia della trasferta sul campo del Notaresco, mister Simone Seccardini ha parlato delle insidie della sfida e del momento dell’Atletico Ascoli dopo il pareggio casalingo con L’Aquila. Tra bilanci, rammarichi e la voglia di crescere, il tecnico bianconero ha analizzato la prossima partita e il lavoro svolto in settimana.

Mister smaltito il pareggio nella partita con L’Aquila subito una trasferta insidiosa contro un Notaresco reduce da tre vittorie nelle prime tre partite stagionali. Che match si aspetta?

"Sarà senza dubbio una trasferta insidiosa, in un campo non semplice. Il Notaresco ha iniziato molto bene la stagione, nelle prime tre partite ha dimostrato di essere una squadra che può ottenere un risultato positivo contro qualsiasi avversario. Noi però siamo pronti: servirà una partita di spessore, affrontata con la giusta concentrazione e determinazione per poter portare a casa un risultato positivo".

Il pareggio con L’Aquila ha lasciato l’amaro in bocca per le occasioni che, soprattutto alla fine, potevano portare i tre punti. A mente fredda un punto guadagnato o due punti persi?

"L’Aquila è un avversario molto forte, rimane un pizzico di rammarico su alcune situazioni che potevamo gestire meglio nel finale, tuttavia aver recuperato per due volte lo svantaggio è stato un aspetto per noi importante. Archiviamo ora la scorsa partita perché rappresenta il passato: ogni domenica dobbiamo dimostrare il nostro valore tecnico ed umano".

Rientra Sbrissa dalla squalifica e così avrà ancora più scelta. Su cosa avete lavorato in settimana?

"Il rientro di Sbrissa ci offre sicuramente una soluzione in più in mezzo al campo. Prepariamo e monitoriamo ogni seduta con attenzione, e devo dire che sono molto soddisfatto di come i ragazzi stanno rispondendo, mostrando sempre grande disponibilità e voglia di crescere".

Valerio Rosa