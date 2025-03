Atletico Ascoli, c’è da blindare la salvezza

L’Atletico Ascoli è tornato ad allenarsi ieri, al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, dopo il clamoroso ko subito contro il Città di Isernia San Leucio, ultimo in classifica. Una sconfitta pesantissima sia per la classifica che per il morale dei bianconeri che sembravano aver superato il momento di crisi con la vittoria sul Castelfidardo e il pareggio ad Avezzano prima della sosta. Da più parti però si era richiamata l’attenzione sulle difficoltà che avrebbe avuto la compagine del Patron Graziano Giordani in una sfida contro avversari che non avevano più nulla da perdere. Un richiamo a non sottovalutare i molisani, ad avere un approccio immediatamente determinato e soprattutto a non farsi prendere dalla frenesia nell’impostazione della manovra. E invece, pronti via, è arrivato il gol dell’Isernia. Vero in netto fuorigioco, ma i difensori non dovevano fermarsi con il braccio alzato ‘alla Baresi’ aspettando il fischio dell’arbitro perché Coratella, ha avuto il tempo di stoppare il pallone, girarsi e beffare in pallonetto il portiere Pompei posizionato fuori dai pali, senza che nessuno intervenisse. Grave poi l’errore di Clerici, comunque autore di una buona prova, sul gol del raddoppio, per non parlare del retropassaggio ‘assassino’ di Ascoli da cui è nata la terza rete che ha chiuso anticipatamente il match. Una squadra che ambisce ai playoff, non può certo permettersi queste ingenuità e ora il cammino verso gli spareggi promozione si è complicato perché con una vittoria i bianconeri sarebbero stati a due punti dal quinto posto e invece ora il distacco è di cinque lunghezze con i playout distanti, invece, solo quattro punti. Mister Simone Seccardini non è parso preoccupato e se l’è presa soprattutto con la direzione arbitrale, ma sicuramente ieri alla ripresa degli allenamenti avrà richiamato i suoi ad una maggiore attenzione. Anche perchè domenica ci sarà il derby ad Ancona con i dorici reduci dal pareggio a L’Aquila e ad una sola lunghezza dal quinto posto. Per l’Atletico sarà una gara da non sbagliare.

Valerio Rosa