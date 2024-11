Atletico Ascoli, c’è da chiudere la pratica Avezzano

Atletico Ascoli di nuovo in campo questo pomeriggio alle ore 14.30 al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, per riprendere la sfida contro l’Avezzano interrotta al 28’ del primo tempo sul risultato di 3-0 con reti di Nonni, Scimia e Gerlero. Una sospensione dovuta al grave incidente occorso ai due calciatori ospiti Esposito e Senese. Sarà ancora l’arbitro Edoardo Panici di Aprilia a dirigere l’ora di gioco che rimane al 90°, affiancato dai due assistenti Matteo Pernarella di Ciampino e Federica Ciufoli di Albano Laziale. Tutti disponibili in casa bianconera con l’attaccante Francesco ‘Checco’ Maio, che ieri ha effettuato la rifinitura, ma che almeno inizialmente siederà in panchina. Il tecnico dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini anche ieri si è raccomandato con i suoi di non pensare di aver già vinto la sfida. Mister quale atteggiamento dovrete avere per portare a casa i tre punti? "E’ una situazione particolare, perché non è usuale dover riprendere una gara in corso. L’approccio dovrà essere molto chiaro: sin dal primo minuto di gioco non dovremmo permettere agli avversari di rientrare in partita. Dovremo rimanere concentrati e determinati per portare a casa i tre punti". Recupero che arriva all’interno di una settimana impegnativa, tra la trasferta di Isernia e la sfida di domenica con l’Ancona: punti già pesanti? "È ancora troppo presto per tirare una linea generale su quello che potrà essere il nostro campionato. Noi dobbiamo continuare a ragionare gara per gara, concentrandoci sul singolo match e preparandolo nel miglior modo possibile. Ogni partita è importante per costruire il nostro cammino". Ci sarà un po’ di turnover? "La gestione di queste situazioni richiede particolare attenzione. Anche con il vantaggio di 3-0 è fondamentale approcciare la partita con la giusta mentalità. Eventuali rotazioni potrebbero servire a mantenere alta la concentrazione e garantire che ogni giocatore sia motivato a dare il massimo".

Valerio Rosa