Atletico Ascoli chiude la stagione al nono posto: bilancio e prospettive future

Chiudere la stagione con una sconfitta in casa, non è mai piacevole anche con una salvezza conquistata in anticipo. Il bilancio in casa Atletico Ascoli, nelle tre gare disputate allo stadio Del Duca è infatti decisamente poco entusiasmante con due pareggi contro Chieti e Teramo e il ko contro il Sora. Sicuramente la società sperava in qualcosa di più dopo aver ‘lottato’ per venir via dal campo sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Due punti, dei soli 17 conquistati nel girone di ritorno (uno a partita) che hanno rovinato il bel cammino fatto nel girone ascendente quando di punti ne erano stati conquistati 26 e si auspicava di poter ambire ad un posto playoff. E in effetti raddoppiando i punti dell’andata e approdando a quota 52, l’Atletico Ascoli sarebbe ora lì a giocarsi gli spareggi, seppure molto complicati, per la promozione in Serie C. E invece si è chiusa la stagione al nono posto (non decimo come erroneamente comunicato nel dopogara). "La partita contro il Sora – ha commentato mister Seccardini – ha rispecchiato l’andamento del campionato, sapevamo che era un percorso difficile a tappe. Abbiamo fatto bene, ci siamo levati delle soddisfazioni e raggiunto una salvezza tranquilla, ma abbiamo lasciato anche tanti punti per strada. Peccato chiudere con 35 gol fatti e 39 subiti. Se non fai gol non vinci, e se non ne fai e non ne prendi, le gare le pareggi e noi di pareggi ne abbiamo fatti anche troppi e ci hanno levato dei punti in più. Non dimentichiamo che questo è stato un campionato molto difficile contro squadre di città importanti, partite per recitare un ruolo da protagoniste. Noi per due anni di fila abbiamo raggiunto la salvezza diretta senza fare i playout, un dato assolutamente non scontato. Un plauso a tutta la squadra e alla società per questi due anni di lavoro duro fatto di sudore e qualità. Il mio futuro è all’Atletico Ascoli. C’è voglia di continuare, di fare bene ed emergere insieme al direttore sportivo Marzetti e a tutta la società col presidente Clerici e la famiglia Giordani".

Valerio Rosa