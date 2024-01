Atletico Ascoli, col Chieti il 17

C’è la data del recupero di Chieti-Atletico Ascoli, sospesa domenica scorsa per l’infortunio all’arbitro dopo 22 minuti. La gara dello stadio Angelini, valevole per la prima giornata del girone di ritorno, ricomincerà, dal 22’, mercoledì 17 gennaio, alle 14.30. Lo ha comunicato la società abruzzese. La partita era stata sospesa con il punteggio ancora sullo zero a zero e poi rinviata. Così la squadra guidata da Simone Seccardini domenica scorsa era rimasta ferma a quota diciotto in classifica, in attesa del prossimo turno. L’Atletico Ascoli domenica 14 sarà impegnato in casa contro il Termoli e il 21 fuori casa contro la capolista Campobasso. Non sarà una settimana facile.