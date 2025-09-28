Atletico Ascoli con l’Ostiamare:: "Riscattiamoci"

Partita di cartello questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio Cino e Lillo Del Duca con l’Atletico Ascoli che ospiterà la capolista Ostiamare del presidente Daniele De Rossi. La società bianconera del Patron Graziano Giordani per ripagare i propri abbonati del fatto che il derby con l’Ancora è stato disputato a porte chiuse al campo sportivo di Castel di Lama, ha deciso di concedere un biglietto omaggio a ciascun abbonato. Insomma, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al Del Duca per vedere all’opera la prima dela classe che viaggia a punteggio pieno cn la speranza che l’Atletico Ascoli possa riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro il Termoli e appunto nel derby contro l’Ancona. Un inizio di stagione decisamente poco esaltante per la compagine di mister Seccardini che dopo quattro giornate è al terz’ultimo posto in classifica con soli due punti frutto dei due pareggi iniziali contro L’Aquila e Notaresco al momento appaiate al secondo posto in classifica con 10 punti. E proprio il tecnico Simone Seccardini, alla vigilia del match, ha presentato le difficoltà ma anche gli stimoli che propone questa sfida.

Come si esce da questo momento?

"È vero, due sconfitte consecutive non fanno piacere e possono mettere alla prova alcune sicurezze. La strada però è chiara: continuare a lavorare ogni giorno, restare compatti e avere fiducia nelle nostre qualità. Abbiamo una rosa esperta e di valore, conosciamo le nostre potenzialità e sono convinto che presto inizieremo a raccogliere i risultati che questo gruppo merita".

In questa prima fase di campionato, se da una parte la squadra ha sempre segnato almeno una rete, dall’altra ne ha subite praticamente due a partita: come se lo spiega?

"Stiamo pagando a caro prezzo ogni minima leggerezza o incertezza individuale, e questo ci porta a subire più reti di quanto vorremmo. Ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per invertire la tendenza anche sotto questo aspetto".

Ora arriva la capolista Ostiamare, ancora a punteggio pieno. Che partita si aspetta?

"Affrontiamo l’Ostiamare, prima in classifica e ancora a punteggio pieno. Questo ci impone grande rispetto e umiltà. Allo stesso tempo è la sfida ideale per reagire e riscattarci".

Valerio Rosa