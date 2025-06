Atletico Ascoli, confermati. Di Maio e Minicucci

Come preventivato sono arrivate le prime conferme in casa Atletico Ascoli in vista della prossima stagione. Ieri mattina la società del patron Graziano Giordani ha ufficializzato l notizia che il ‘bomber’ Francesco Maio e il talentuoso Manel Minicucci indosseranno la maglia bianconera anche nel prossimo campionato di Serie D. Il numero 9, la scorsa stagione ha messo a referto 31 presenze e 8 gol, risultando il cannoniere principe della squadra. "Le motivazioni che mi hanno spinto a continuare questo percorso con l’Atletico Ascoli – ha dichiarato il centravanti – sono tante. Questa è una società in netta crescita e che guarda sempre avanti. L’aspetto più importante è che qui ho trovato valori umani sopra la media, merce rara nel mondo del calcio. Decidere di rimanere è stato semplice e sono convinto che insieme continueremo a crescere per raggiungere traguardi importanti". Maio, ad inizio mercato, era stato avvicinato al Teramo, ma non ha mai neanche pensato di lasciare la compagine di Mister Simone Seccardini. Nel pomeriggio poi è arrivata anche la notizia della conferma di Manel Minicucci che rimane all’Atletico Ascoli per la terza stagione consecutiva. L’attaccante bianconero ha deciso di continuare il suo percorso all’interno della società della famiglia Giordani mettendo ancora una volta a disposizione di mister Seccardini la sua tecnica e la sua esperienza, nonché la sua duttilità tattica dato che in stagione ha ricoperto anche il ruolo di trequartista e mezzala. Per Manel 64 presenze in maglia Atletico condite da 14 gol e 6 assist. "Il fuoco negli occhi della famiglia Giordani e una promessa fatta con lo staff – ha ammesso – mi riportano qua un altro anno in una società che è ormai casa per me. Ora è solo tempo di ricominciare e dare tutto dal primo all’ultimo secondo".

Valerio Rosa