Atletico Ascoli, continua il ritiro a Sarnano

Proseguono gli allenamenti al campo ‘Maurelli’ di Sarnano per i ragazzi dell’Atletico Ascoli in ritiro da domenica all’Hotel Brunforte. Mattinata con esercizi, corsa, potenziamento e ripetute, pomeriggio con esercizi con la palla, schemi e tattica. Il tutto con una temperatura gradevole e qualche temporale che ha decisamente rinfrescato l’aria. Quello che ci voleva dopo i 27 giorni di allenamenti al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco. Intanto prosegue la campagna abbonamenti Divertiamoci Insieme’ per seguire tutte le partite interne dei bianconeri del patron Graziano Giordani che giocherà il suo terzo campionato di Serie D allo stadio ‘Del Duca’ alternandosi con le gare casalinghe dell’Ascoli Calcio. È possibile acquistare gli abbonamenti: presso i punti vendita Vivaticket, oppure presso il Centro Sportivo ‘Agostini’ il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30 (a partite da venerdì 8 agosto). Il costo dell’abbonamento Intero per la tribuna centrale è di 250 euro; il ridotto per Over 65, genitori dei tesserati scuola calcio Atletico Ascoli e Ragazzi dai 6 ai 17 anni è di 150 euro, l’abbonamento Cross (presentando un abbonamento sottoscritto con altra società professionistica per la stagione 2025-26) costa 130 euro. Per il settore Tribuna Laterale Nord i prezzi sono: Intero 150 euro; Ridotto 120 euro; Cross 100 euro. Gli abbonamenti Ridotto, Genitori e Cross si possono sottoscrivere esclusivamente presso i Campi Agostini. Ricordiamo che i singoli biglietti per una partita avranno un costo di 25 euro per la Tribuna Centrale, 15 euro per la Tribuna Laterale e per il Settore Ospiti. E ieri gli argentini Alejo Marco Vechiarello e Nicolas Belloni insieme a Manel Minicucci e Leonardo Nonni hanno registrato un video proprio per promuovere la campagna abbonamenti con il motto ‘Divertiamoci Insieme’.

