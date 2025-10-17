Atletico Ascoli, Coppola felice per il primo gol:: "Spero di farne altri"

Felicissimo per la sua prima rete in maglia bianconera, il centrocampista Fausto Coppola ha raccontato l’umore dello spogliatoio in casa Atletico Ascoli dopo le tre vittorie consecutive.

Coppola, finalmente un po’ di serenità per lavorare al meglio? "Non siamo partiti benissimo in questa stagione e nel mese di settembre abbiamo conquistato pochi punti, ma le prestazioni ci sono sempre state. Non era facile risollevarsi, ma il gruppo dopo tre sconfitte è stato bravo a reagire con tre vittorie di fila. Avevamo fatto bene anche contro la capolista Ostiamare che viaggia a punteggio pieno, avremmo meritato almeno di pareggiarla quella sfida e invece siamo usciti sconfitti. Quella gara però ci ha dato tanta consapevolezza e ancora più forza per risollevarci".

Domenica scorsa contro il Castelfidardo vi siete riscattati alla grande vincendo per 6-1 ed è arrivato anche il suo primo gol: è felice? "Domenica è stato tutto molto bello e finalmente è arrivata la mia prima rete con la maglia dell’Atletico Ascoli con cui abbiamo sbloccato subito la partita. Spero di farne tante altre".

Dove può arrivare questo Atletico ora che ha ritrovato entusiasmo e punti? "Lo valuteremo giornata dopo giornata. Come ho detto non siamo partiti benissimo, ma ora abbiamo ritrovato la nostra forza. Il campionato è ancora lungo e nessun obiettivo ci è precluso. Il gruppo ha dimostrato di esserci anche nelle sconfitte e questo ci aiuterà a migliorarci ancora. I conti li faremo alla fine".

Domenica allo stadio Del Duca arriverà la Recanatese che ha conquistato 4 punti in sette partite ed è stata molto contestata dai propri tifosi: gara comunque da non sottovalutare? "Assolutamente. Dovremo giocare con la stessa attenzione mostrata finora. Non è vero che siamo una squadra di soli palleggiatori perché anche contro L’Aquila che è una squadra molto fisica, ci siamo comportati bene. Pensiamo far bene il nostro lavoro".

Valerio Rosa