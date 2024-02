Atletico Ascoli Così è troppo bello

ATLETICO

2

L’AQUILA

1

ATLETICO (3-5-2): Pompei 6.5; Pinto 6 (20’st Severini 6) D’Alessandro 7, Mazzarani 6; Camilloni 6, Ceccarelli 6 (13’st Traini 6), Vechiarello 6.5, Olivieri 5 (25’st Pedrini 6.5), Valentino 6.5; Ciabuschi 7 (29’st Cesario 7), Minicucci 5.5 (13’st Clerici 6.5). A disp.: Canullo, Alborino, Gurini, Marucci. All.: Simone Seccardini 6.5

L’AQUILA (4-3-3): Michielin 6; Giuliodori 6.5, Alessandretti 6, Brunetti 5, Bellardinelli 5 (18’st Di Santo 5); Costa Ferreira 5 (24’st Marcheggiani 5), Angiulli 6, Origlio 5.5 (38’st Del Pinto sv); Banegas 5 (27’st Piscitella 5.5), Alessandro 6, Mengani 5.5 (20’st Orsi 6). A disp.: Cerroni, Modesti, Mantini, Mandrelli. All.: Roberto Cappellacci 5.

Arbitro: Tassano di Chiavari 5.5

Reti: 12’pt Ciabuschi, 39’pt Angiulli, 51’st Cesario

Note – Spettatori: 450 circa di cui 200 ospiti. Ammoniti: Vechiarello, Pompei, Valentino, Cesario e Mister Seccardini (A), Angiulli (L). Angoli: 2-7. Rec.: 2’-6’

L’Atletico Ascoli si conferma ‘ammazzagrandi’ e porta a casa anche lo ‘scalpo’ dell’Aquila dopo una partita bella e vibrante, disputata a viso aperto dalle due squadre che non si sono accontentate del pareggio fino alla fine. All’ultimo assalto hanno avuto la meglio i ragazzi del patron Graziano Giordani sfruttando un pallone rubato a centrocampo da Traini e rifinito da Pedrini per il freddissimo Cesario. Un successo voluto e cercato dall’Atletico Ascoli che rimane un punto sopra la linea di galleggiamento dei playout attualmente occupata dal Sora a quota 27.

La gara si è sbloccata al 12’ sul primo corner dell’incontro: dalla bandierina Vechiarello ha calciato sul primo palo dove Camilloni ha ‘spizzato’ di testa e Ciabuschi tutto solo sul secondo palo ha insaccato di testa in rete. L’Aquila ha accusato il colpo e Vechierallo ha provato subito a cercare il raddoppio: servizio in verticale per Ciabuschi che brucia il difensore e colpisce senza pensarci troppo in diagonale provando a beffare il portiere Michielin con un diagonale che però finisce fuori di poco. I rossoblù abruzzesi scampato il pericolo provano a reagire e trovano il gol del pareggio nel finale di tempo con il fischiatissimo Angiulli: cross di Alessandretti e proprio Angiulli in scivolata ribadisce in rete.

La ripresa si apre con una conclusione di Valentino non trattenuta dal portiere, e sulla ribattuta Minicucci centra proprio l’estremo difensore Michielin. Dall’altra parte è ancora Angiulli a rendersi pericoloso scaricando un sinistro potente dai 25 metri con il portiere Pompei che deve volare per deviare il pallone in angolo. Gli abruzzesi tentano l’assalto finale a caccia della vittoria, ma si sbilanciano troppo, E così all’ultimo dei sei minuti di recupero, Traini ruba palla a centrocampo e lancia Pedrini sulla sinistra, cross sul secondo palo dove Cesario controlla e infila in diagonale. E’ l’apoteosi bianconera con tutta la squadra ad abbracciare il ‘bomber’ di riserva che regala tre punti preziosissimi nella corsa salvezza. Valerio Rosa