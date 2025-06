Atletico Ascoli, dall’iscrizione all’ipotesi Del Duca

Si è aperta una settimana importante in casa Atletico Ascoli. Nei prossimi giorni infatti dovrebbero arrivare le prime conferme dei calciatori protagonisti nella scorsa stagione a partire dal capitano Matteo D’Alessandro che, come detto nei giorni scorsi, sembra vicinissimo a rinnovare il contratto per un altro anno. Ma anche i dirigenti della società bianconera guidati dal patron Graziano Giordani, sono al lavoro in vista delle importanti scadenze federali. Si sta avvicinando, infatti, il momento dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La procedura sarà attiva da venerdì 4 luglio fino a giovedì 17, con il termine perentorio fissato alle ore 17. Le principali voci di costo saranno la tassa associativa di 300 euro; i diritti d’iscrizione al campionato del valore di 16 mila euro; i diritti d’iscrizione al campionato nazionale Under 19, pari a 2.000 euro; l’acconto spese a garanzia di eventuali passività sportive) di 3.200 euro e l’assicurazione ai tesserati (calciatori e dirigenti). A questi importi si aggiunge un versamento fondamentale: la fideiussione bancaria con scadenza all’11 luglio 2026 del valore di 31mila euro. Oltre agli aspetti economici, le società devono allegare una vasta documentazione, tra cui: dati societari, organigramma e dichiarazione di disponibilità del campo di gioco. E, a tale proposito, l’Atletico Ascoli sta aspettando con ansia il passaggio delle quote societarie dell’Ascoli Calcio alla famiglia Passeri dell’azienda Distretti Ecologici. Un passo fondamentale per poter avere l’uso dello Stadio Cino e Lillo Del Duca per le gare interne. L’impianto è già stato richiesto ufficialmente all’amministrazione comunale che ha dato la sua approvazione, per cui mancherebbe solo il sì dell’Ascoli Calcio. Un passo, quello dell’uso dello stadio cittadino, che permetterà all’Atletico Ascoli di poter ospitare anche le tifoserie avversarie più numerose.

Valerio Rosa