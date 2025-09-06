Atletico Ascoli, domani la sfida con L’Aquila di Pochesci

Si chiude oggi la campagna abbonamenti dell’Atletico Ascoli. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2025/26, online e nei punti vendita Vivaticket, fino questa sera alle ore 19. Questi i prezzi: Tribuna Centrale Intero: 250 euro; Ridotto (Over 65 e dai 6 ai 17 anni): 150 euro; Ridotto (Genitori tesserati scuola calcio Atletico Ascoli): 150 euro; Cross (presentando un abbonamento sottoscritto con altra società professionistica per la stagione (2025-26): 130 euro. Tribuna Laterale Nord: Intero: 150 euro; Ridotto (Over 65 e dai 6 ai 17 anni): 120 euro, Ridotto Genitori tesserati Scuola calcio Atletico Ascoli): 120 euro; Cross (presentando un abbonamento sottoscritto con altra società professionistica per la stagione (2025-26): 100 euro.

Intanto, è stato reso noto il nome dell’avversario del secondo turno di Coppa Italia di Serie D. L’Atletico Ascoli dopo aver battuto per 5-1 la Maceratese affronterà mercoledì 8 ottobre il Foligno allo stadio ‘Enzo Blasone’. Gli umbri di mister Alessandro Manni hanno superato nel primo turno la Sammaurese per 2-0 con reti dell’ex Sambenedettese Simone Tomassini e dell’attaccante colombiano Yener Pupo Posada. Una sfida affascinante contro una squadra che sicuramente sarà protagonista nel Girone E di Serie D.

Ma ci sarà tempo per pensare alla Coppa Italia, l’Atletico Ascoli è infatti super concentrato sul debutto in campionato in programma domani alle 15 allo stadio Del Duca contro il forte L’Aquila guidato dal tecnico Sandro Pochesci. Gli abruzzesi, trascinati dall’attaccante argentino Pablo Ezequiel Banegas, autore di una doppietta, hanno superato il turno di Coppa ai rigori eliminando il Chieti. "Ci stiamo preparando da un mese e mezzo alla prima di campionato – ha dichiarato Troviamo una squadra molto forte che ci conosce da anni e che si è rinforzata. È una squadra complicata e sarà una partita difficile. Però ci stiamo preparando, siamo carichi e pronti per iniziare questo nuovo anno".

Valerio Rosa