Atletico Ascoli, domani test con la Sangiustese. Cena con Faraotti

Ultimi due giorni di allenamenti nel ritiro dell’Hotel Brunforte a Sarnano per i 26 atleti convocati da mister Simone Seccardini per questa fase finale della preparazione al prossimo campionato di serie D dell’Atletico Ascoli. Domani, al termine dell’allenamento mattutino, la squadra tornerà ad Ascoli e si ritroverà domenica al campo ‘A. Di Ridolfi’ di Venarotta dove alle 17 è in programma l’allenamento congiunto con la Sangiustese dell’ex mister Luigi Giandomenico. Ieri sera, intanto, a Sarnano è arrivato anche il patron Graziano Giordani affiancato dai familiari, dal presidente Giovanni Clerici, dall’imprenditore Battista Faraotti sempre più vicino alla realtà calcistica ascolana, dai dirigenti e da alcuni sponsor. Assieme allo staff e alla squadra, hanno poi cenato presso l’Hotel Ristorante ’La Marchigiana’ sempre di proprietà della famiglia Compagnucci. Un momento conviviale che ha contribuito ulteriormente a creare un’importante sinergia tra tutti i componenti della famiglia Atletico Ascoli. "La società intende ringraziare ancora una volta la famiglia Compagnucci – hanno poi scritto sui social della squadra bianconera – per la professionalità e l’attenzione con cui stanno ospitando i ragazzi nel loro soggiorno a Sarnano". E in effetti l’ospitalità in questi giorni è stata eccellente e anche al campo ‘Maurelli’ di Sarnano, dove la squadra svolge le sedute di allenamento, ci sono tutti i comfort necessari per svolgere una preparazione atletica adeguata alle esigenze della squadra. Insomma, un ritiro in montagna ai piedi dei Sibillini che non potrà che giovare alla compagine di mister Seccardini che, lo ricordiamo, domenica 31 agosto affronterà la vincente del match tra Recantese e Maceratese per la Coppa Italia di Serie D e poi domenica 7 settembre debutterà in campionato contro L’Aquila alle ore 15 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’.

Valerio Rosa