Atletico Ascoli e Termoli pareggiano 0-0: lotta salvezza aperta

(4-4-2): Corci 6,5; Tracchia 6 (36’ st Allegretti sv), Esposito 6, Hutsol 5.5, Sicignano 6 (36’ Zammarchi sv); Volpe 6 (8’ st Della Pietra 6), Magnani 6, Keita 6, Hysai 6 (43’ st Traini sv); Galdo 6, Cancello 6. A disp. Palombo, Ferchichi, Allegretti, Oliverio, Mariani, Arduini. All. Carnevale 6

ATLETICO ASCOLI (4-4-2): Pompei 6,5; Baraboglia 6, Nonni 6, Minicucci 6 (17’ st Coquin 6), Scimia 6; Ceccarelli 6,5, Camilloni 6, D’Alessandro 6 (1’ st Mazzarani), Clerici 6 (12’ st Olivieri 6); Antoniazzi 6 (30’ st Gerlero 6), Di Dio 6. A disp. Galbiati, Olivieri, Maio, Vecchiarello, Dondoni, Ascoli. All. Seccardini 6.

Note: ammoniti Tracchia, Esposito, Olivieri; calci d’angolo 4-3; recupero 3’ pt, 5’ st; spettatori 500 circa.

Arbitro: Gargano della sezione di Bologna 6 (Rocco di Castellamare di Stabia – Petruzziello di Avellino).

Termina a reti bianche la sfida del “Cannarsa” tra Termoli e Atletico Ascoli. I bianconeri, con la salvezza già in tasca ed al quinto risultato utile consecutivo, giocano senza troppe pressioni a differenza dei padroni di casa che erano in cerca di punti pesanti per allontanarsi dalle zone calde.

La partita è iniziata con un’intensa pressione da parte del Termoli, che nei primi quindici minuti ha cercato di imporre il proprio ritmo ma senza trovare grossi varchi. L’Atletico Ascoli, infatti, ha saputo adattarsi rapidamente, trasformando l’incontro in una sfida prevalentemente tattica, con poche occasioni da gol e condizionata dal forte vento. L’opportunità più significativa del primo tempo è arrivata al 41’, quando Keita è riuscito ad entrare in area avversaria dalla destra e ha tentato la conclusione, trovando però la pronta risposta del giovane portiere Thomas Pompei, classe 2006, che ha deviato in angolo. Il resto della prima frazione si è sviluppata con rapide accelerazioni da entrambe le parti, senza che però venissero creati presupposti concreti per sbloccare l’equilibrio.

Nella ripresa, nonostante un leggero aumento del ritmo, le occasioni da gol sono rimaste scarse per entrambe. A poco sono serviti i cambi dei due tecnici: l’Atletico Ascoli, con poche motivazioni, si è accontentato mentre per il Termoli ha prevalso la paura di non perdere.

Per attendere l’occasione più clamorosa del secondo tempo, infatti, bisogna attendere i minuti di recupero: una mischia in area ha visto Hutsol, a pochi passi dalla porta, calciare sopra la traversa, sprecando l’opportunità di regalare la vittoria ai padroni di casa. Con questo pareggio, l’Atletico Ascoli raggiunge quota 42 punti, mantenendo l’ottava posizione in classifica. Il Termoli, invece, sale a 38 punti, posizionandosi al dodicesimo posto, a pari merito con la Recanatese. La lotta per evitare i playout si deciderà nell’ultima giornata, quando i giallorossi affronteranno proprio la Recanatese in uno scontro diretto che determinerà il destino di entrambe le squadre.