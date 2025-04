Atletico Ascoli e Termoli: pareggio inutile, playoff e playout a rischio

Quinto risultato utile consecutivo per l’Atletico Ascoli e terzo 0-0 in successione dopo quelli contro Vigor Senigallia e Teramo. Ottavo pareggio nelle 16 gare disputate nel girone di ritorno quando manca un solo match alla fine del campionato. Questo con il Termoli in realtà è stato un pareggio che è servito a poco ad entrambe le formazioni. L’Atletico Ascoli doveva vincere per alimentare l’ultima possibilità di agguantare i playoff e le sconfitte dell’Ancona e dell’Avezzano l’avrebbero clamorosamente rimesso in corsa. Il Termoli doveva vincere per allontanarsi dai playout e invece ora è appaiato alla Recanatese contro cui domenica disputerà la sfida decisiva per la salvezza.

Insomma, ci si aspettava una gara più spettacolare e invece le occasioni da gol sono state veramente poche. La più significativa del primo tempo è arrivata al 41’, quando la conclusione di Keita è stata deviata in angolo da pompei. Nella ripresa, l’occasione più clamorosa è arrivata nel recupero con una mischia in area che ha visto Hutsol, a pochi passi dalla porta, calciare sopra la traversa. In mezzo una opportunità per Scimia dove è stato bravo il portiere molisano a rimanere in piedi fino alla fine. Insomma, c’è stato davvero poco da raccontare.

"E’ stata una partita equilibrata – ha commentato alla fine Simone Seccardini – Ci sono state due-tre occasioni, ma queste sono gare che si sbloccano con gli episodi. Per noi non era facile venire qui anche a livello di motivazioni. Abbiamo trovato un campo con l’erba alta e che non era stato innaffiato e questo ci ha limitato nel fraseggio. La salvezza conquistata, però non ha demotivato i miei ragazzi e oggi è stata partita vera. Anche domenica prossima contro il Sora giocheremo la nostra gara gagliarda. Brucia ancora la sconfitta dell’andata e giocando allo stadio ‘Del Duca’, dopo i due pareggi contro Chieti e Teramo, proveremo a chiudere con una vittoria, anche per dimostrare che meritiamo quel palcoscenico per le nostre partite".

Valerio Rosa