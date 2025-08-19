Atletico Ascoli fino a sabato in ritiro a Sarnano

Dopo un mese di allenamenti nella calura del campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco ieri l’Atletico Ascoli ha sostenuto il primo allenamento al campo ‘Maurelli’ di Sarnano con una temperatura decisamente più fresca grazie anche alla pioggia caduta sia domenica che proprio nella giornata di ieri. L’Atletico Ascoli infatti domenica pomeriggio è partito per il ritiro di Sarnano dove svolgerà l’ultima settimana di preparazione al campionato di Serie D. Alla partenza del bus era presente anche il Patron Graziano Giordani che ha raccomandato ai suoi ragazzi il massimo impegno. "La società Atletico Ascoli – è stato scritto sulle pagine social – comunica che la squadra sarà in ritiro dal 17 al 23 agosto nelle strutture gestite dalla famiglia Compagnucci. Gli allenamenti si svolgeranno, invece, presso il Campo ’Maurelli’. In ritiro la squadra avrà la possibilità di preparare al meglio la stagione 2025-26 utilizzando strutture di qualità in uno dei comuni delle aree interne con cui esiste già un forte un rapporto di collaborazione". E in effetti l’accoglienza è stata davvero molto cordiale con mister Simone Seccardini che ha portato con sé 26 atleti tra cui diversi ragazzi ascolani della Juniores come gli attaccanti classe 2007 Mattia Moscarini, Valerio Oddi e Riccardo Tatoscevitz, il difensore Alessio Spinucci (2007) e il portiere classe 2009 Victor Ikhuenbor che di cui si dice un gran bene. La squadra, come detto, rimarrà a Sarnano fino a sabato per poi disputare domenica 24 agosto al campo ‘A. Di Ridolfi’ di Venarotta, l’ultimo allenamento congiunto contro la Sangiustese che milita in Eccellenza ed è guidata dall’ex tecnico Luigi Giandomenico che ha allenato l’Atletico Ascoli tre anni fa nel campionato di Eccellenza prima di essere sostituito nelle ultime giornate da Sergio Pirozzi.

Valerio Rosa