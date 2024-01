Atletico Ascoli forte con le grandi. Ma fa fatica negli scontri diretti

Sulla carta per l’Atletico Ascoli era la settimana più impegnativa della stagione con due trasferte proibitive: a Chieti, per il recupero del match rinviato per infortunio dell’arbitro e a Campobasso contro la fortissima capolista. E invece i bianconeri del patron Graziano Giordani sono tornati a casa con quattro pesantissimi punti salvezza. Vittoria per 2-0 a Chieti e straordinario pareggio, 1-1, in Molise.

"Può sembrare strano – ha spiegato Simone Seccardini, allenatore dell’Atletico Ascoli – ma inconsciamente in determinati contesti ci trasformiamo completamente. Quando incontriamo un pubblico caloroso, un tifo da ‘partita vera’, giochiamo con più spensieratezza e alziamo la soglia dell’attenzione e della concentrazione. I ragazzi vengono galvanizzati dai boati del pubblico, e questo invece in casa non avviene mai, perché di pubblico noi ne abbiamo pochissimo e soffriamo molto".

In realtà la compagine bianconera, si esalta contro le grandi e fa tanta fatica contro le dirette concorrenti alla salvezza. Lo dimostrano i pareggi all’andata contro Chieti, Campobasso, L’Aquila, Fossombrone e soprattutto Sambenedettese, ma anche l’’ingiusta sconfitta al 90esimo ad Avezzano. I problemi invece la squadra, che era prima di mister Sergio Pirozzi e ora di Seccardini, li ha negli scontri diretti. Le sconfitte a Termoli, a Piedimonte Matese, a Vastogirardi e soprattutto quella terribile in casa contro il Termoli hanno rischiato di rovinare le belle imprese contro le big di questo agguerrito Girone F di Serie D. Sicuramente l’Atletico Ascoli ha pagato lo ‘scotto’ della neopromossa e in parte anche la scelta di puntare su tanti giovani di belle speranze, ma con poca esperienza.

Oggi, però, i bianconeri sarebbero fuori dalla zona playout grazie ai 22 punti raccolti. Dietro al momento ci sono: Termoli (20), l’Alma Juventus Fano e Tivoli (19), Real Monterotondo (18), Vastogirardi (17) e il fanalino di coda Matese (16). Proprio il Matese sarà l’avversario che arriverà domenica allo stadio ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Dopo la beffa subita a Caserta all’andata, Ciabuschi e compagni devono assolutamente vincere per staccarsi dalla zona calda e soprattutto ottimizzare le belle cose fatte vedere in queste ultime due gare.

Ma attenzione, guai a pensare che affrontare l’ultima della classe sarà cosa facile. Non lo sarà, tanto è che i campani, domenica scorsa, hanno battuto per 3-2 una squadra quadrata e molto competitiva come la Vigor Senigallia, quinta forza del campionato. Per questo ci vorrà una prestazione di qualità e la stessa concentrazione mostrata sia a Chieti che a Campobasso. L’Atletico Ascoli ha dimostrato che può farcela e deve andare avanti così.

Valerio Rosa