Atletico Ascoli furioso. Negato un rigore

ATLETICO

0

ROMA CITY

1

ATLETICO (3-5-2): Pompei 5; Feltrin 6.5, D’Alessandro 6.5, Mazzarani 6 (36’ Pedrini SV); Camilloni 5.5, Olivieri 6, Ceccarelli 5 (28’st Clerici 6), Cesario 5 (21’st Ciabuschi 6), Gurini 5 (11’st Valentino 6); Traini 6, Minicucci 5 (31’st Severini SV). A disp.: Torregiani, Pinto, Dondoni, Marucci, Pedrini. All.: Simone Seccardini 5

ROMA CITY (3-5-2): Rimbu 6.5; Irione 6, Scognamiglio 6.5, Trasciani 5.5; Bandeira 6, Spinozzi 6 (49’st Muraca SV), Capece 6.5, Vasco 5 (32’st Cabella SV), Bonello 6 (48’st Battistoni SV); Di Renzo 5.5 (42’st Ferrante SV), Sparacello 7 (28’st Ingretolli 6). A disp.: Muraca, Todisco, Cesarini, Battistoni, Fradella, Bekale. All.: Agenore Maurizi 6

Arbitro: Casali di Cesena 5

Rete: 18’st Sparacello

Note – Spettatori: 200 circa. Espulsi: al 49’st Rimbu per doppia ammonizione, Sparacello e Mister Seccardini per proteste. Ammoniti: Gurini, Mazzarani e Feltrin (A), Trasciani, Scognamiglio, Cabella e Ingretolli (RC). Angoli: 3-0. Rec.: 1’-14’

Cade l’Atletico Ascoli al cospetto di un Roma City che ha sfruttato al massimo l’errore del portiere Pompei sul ‘goffo’ tentativo di far partire l’azione dal basso. Primo tempo avaro di emozioni con le due squadre che si sono affrontate a centrocampo senza mai alzare il ritmo della gara. Uniche due emozioni, una punizione dal limite dell’area per il Roma City al 9’ per un fallo di mano di D’Alessandro con Sparacello che ha colpito la barriera e una conclusione al 35’ di Feltrin dai venti metri con il portiere Rimbu che ha smanacciato in angolo. La ripresa si apre con Feltrin che verticalizza bene per Traini passaggio dietro all’accorrente Cesario, ma la sua conclusione è debole. Su una rimessa del portiere arriva il vantaggio ospite: Pompei prova come sempre a far partire l’azione da dietro, Di Renzo intercetta il passaggio e conclude. Il portiere respinge, ma il pallone finisce sui piedi di Sparacello che realizza a porta vuota.

L’Atletico attacca con il neo entrato Ciabuschi, con Traini e con Pedrini, ma non riesce mai ad impensierire il portiere Rimbu. Cross di Feltrin e colpo di testa di Traini che lambisce il palo dando l’illusione del gol. Cross di Clerici, Ciabuschi in spaccata sfiora il pallone che finisce sul palo. Sulla ribattuta la conclusione a botta sicura di Pedrini spedisce incredibilmente sul fondo. Ancora Traini lanciato da Ciabuschi viene atterrato dal portiere Rimbu in area. Per l’arbitro il fallo è avvenuto fuori e tra le proteste viene espulso proprio l’estremo difensore del laziali. Traini rimane a terra sanguinante e il recupero di sei minuti diventa di 14, poi l’arbitro decreta la fine tra i fischi e le contestazioni del pubblico.

Valerio Rosa