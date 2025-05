Atletico Ascoli: giovani talenti in evidenza nel campionato nazionale

Atletico Ascoli al lavoro per costruire la nuova squadra che affronterà per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie D, ma occhi anche ai tanti giovani che stanno crescendo nella propria ‘cantera’.

Ieri pomeriggio gli Allievi di mister Pieri, hanno superato per 2-0 il Tor Tre Teste Roma nelle fasi finali del campionato nazionale di categoria. D’Ascanio e Silvestrini i marcatori del match che ha visto i bianconeri imporsi con buona personalità.

Il prossimo match del triangolare tra Marche, Lazio e Umbria, in programma domenica prossima, vedrà il Tor Tre Teste Roma ricevere l’Orvietana, poi il 1° giugno sarà l’Atletico Ascoli a recarsi ad Orvieto per la sfida decisiva.

E così ieri al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta c’è stata grande festa con il patron Graziano Giordani che si è complimentato con i ragazzi davanti al pubblico delle grandi occasioni con gli ospiti che si sono presentati sugli spalti con maglie personalizzate, sciarpe rossoblù e fumogeni, ma che si sono poi dovuti arrendere alla superiorità dei padroni di casa.

D’altronde il Tor Tre Teste era la squadra favorita e la sconfitta ora ne compromette parecchio il cammino.

Da sottolineare la prova del portiere Ikhunebor, classe 2009, assieme a diversi altri coetanei chiamati a sopperire alcune defezioni nelle file dell’Atletico Ascoli. Molto soddisfatto alla fine anche Simone Seccardini, responsabile del settore giovanile bianconero e tecnico della prima squadra.

Seccardini, sono stati diversi i giovani ragazzi che hanno esordito in stagione e molti di più quelli che si sono allenati in prima squadra. Quanto è importante questo per la crescita dei ragazzi?

"Per noi è una delle cose più importanti. Ma non lo vediamo come un premio o una vetrina: è parte integrante di un percorso formativo. L’inserimento graduale in prima squadra serve a far vivere ai ragazzi un salto di contesto che stimola la crescita, li responsabilizza e li mette alla prova. Per loro è un’opportunità chiave. Anche chi non ha esordito, ma si è allenato con continuità, ha vissuto esperienze preziose che favoriscono maturità. È così che si costruisce il futuro, dando opportunità vere dentro un sistema coerente".

Su quali principi si è basato il lavoro?

"Siamo partiti con l’idea di costruire qualcosa di nuovo, sistemico e condiviso, che potesse unire tutte le categorie, dall’attività di base fino alla Juniores. Il nostro lavoro si fonda su principi chiari: attenzione alla persona, coerenza didattica e una forte cura del contesto, perché non possiamo permetterci di disperdere talento in un territorio piccolo come quello di Ascoli".

