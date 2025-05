Atletico Ascoli Giovanissimi sfida Sporting Club Trestina nelle Finali Nazionali

Dopo la bella vittoria per 2-0 della formazione Allievi nelle Finali Nazionali di categoria contro il Tor Tre Teste Roma, oggi pomeriggio sarà la formazione dei Giovanissimi dell’Atletico Ascoli ad affrontare la propria gara nella fase a gironi delle finali nazionali. Al comunale ‘Di Ridolfi’ di Venarotta alle ore 16, ci sarà tutta la società bianconera con il patron Graziano Giordani, il presidente Gianni Clerici e il responsabile del settore giovanile, nonché tecnico della prima squadra, Simone Seccardini sulle gradinate del rinnovato impianto in erba sintetica, per sostenere i ragazzi di Mister Andrea Argieri. L’avversario sarà lo Sporting Club Trestina Città di Castello, vincitore della fase regionale in Umbria. Il Trestina ha perso la prima sfida in casa domenica scorsa contro il Savio Roma per 4-2 e le possibilità di qualificazione alla fase successiva sono davvero ridotte al lumicino. L’Atletico Ascoli, però non dovrà farsi distrarre da questa situazione disperata degli umbri e dovrà proseguire la sua marcia iniziata già nel campionato regionale. Una cavalcata che li ha portati a giocarsi questa bella fetta di cammino verso la storia del club bianconero. Riposerà invece la formazione Allievi che come detto ha vinto la prima gara e ora attende l’esito del match di questo pomeriggio tra Tor Tre Teste e Orvietana per poi recarsi in Umbria domenica prossima per la sfida decisiva. "Sicuramente ci attende un match impegnativo, soprattutto sotto l’aspetto mentale – ha dichiarato l’allenatore Luca Pieri – Siamo in attesa di conoscere il risultato della gara tra Nuova Tor Tre Teste e Orvietana che stabilirà le condizioni per accedere alla fase successiva. Nonostante il turno di riposo, anche questa settimana i ragazzi si sono allenati con la massima abnegazione e sono certo che si faranno trovare pronti per la partita del 1° Giugno". Insomma, un gran bel momento per l’Atletico Ascoli.

v.r.