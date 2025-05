Atletico Ascoli: Gli Allievi sfidano Tor Tre Teste Roma nella Fase Nazionale

Tutto l’Atletico Ascoli sarà oggi pomeriggio alle 16 al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta dove gli Allievi, dopo aver vinto il titolo regionale, affronteranno per la Fase Nazionale il Tor Tre Teste Roma campione della regione Lazio. La perdente affronterà poi domenica prossima l’Orvietana vincitrice in Umbria, per il girone a tre che poi darà vita agli ottavi di finale nazionali. A commentare il bellissimo momento del settore giovanile bianconero è stato il responsabile tecnico e mister della prima squadra, Simone Seccardini.

La Juniores ha vinto il proprio girone qualificandosi per la fase finale scudetto; gli Allievi e i Giovanissimi sono compioni Regionali e si preparano ad affrontare la fase nazionale. Quanto siete orgogliosi di quanto è stato raggiunto?

"Siamo molto orgogliosi, ma non tanto per i trofei, quanto per il percorso che ci ha portati fin qui e che ci ha visto sempre fedeli al modo di essere che abbiamo scelto, che non è negoziabile. Siamo consapevoli che quest’anno è andata bene anche perché ci sono state annate importanti a livello individuale, ma il sistema ha sicuramente funzionato. Siamo riusciti ad emergere costruendo un’identità nostra, basata su metodo, relazioni e passione per il lavoro ben fatto".

Da sottolineare il lavoro dei mister e degli staff che guidano questi ragazzi. Che profili avete scelto e quanto è importante la formazione per migliorarsi costantemente?

"Abbiamo scelto profili che credono nella complessità, persone capaci di lavorare in squadra, di comunicare e di accettare il confronto quotidiano. La scelta della formazione non è un momento isolato, ma un processo continuo: ci scambiamo idee ogni settimana, analizziamo le sessioni, tutti si mettono in discussione. Il nostro allenatore tipo è un formatore consapevole, capace di stimolare il ragazzo sotto tutti i punti di vista".

Valerio Rosa