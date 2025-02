Atletico Ascoli, il colpo in trasferta manca da tanto

Le statistiche dei precedenti tra Atletico Ascoli e Roma City dicono che basta un gol per aggiudicarsi i tre punti. E in effetti nei tre incontri finora disputati tra le due squadra è sempre finita 1-0. Una volta per i laziali che lo scorso anno espugnarono il ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli con gol di Sparacello e due volte per i bianconeri che vinsero il ritorno a Riano con la rete del capitano Matteo D’Alessandro e che si sono imposti anche nel match di andata grazie al rigore trasformato da Manel Minicucci.

Ma attenzione a non fidarsi troppo delle statistiche. Il Roma City arriva alla sfida di domani pomeriggio alle ore 14.30 al Riano Athletic Center, con il morale alle stelle dopo aver pareggiato in casa con la capolista Sambenedettese e in trasferta con L’Aquila, seconda forza del campionato. L’Atletico Ascoli, da parte sua vuole tornare alla vittoria, dopo che nelle ultime dieci giornate ha superato soltanto la Civitanovese ed è pure reduce da due pareggi: in trasferta a L’Aquila e domenica scorsa in casa contro il Fossombrone.

L’ultima vittoria lontano da casa è stata conquistata a Chieti e risale al mese di novembre. All’andata come detto si sono imposti i bianconeri. L’Atletico era reduce dalla sconfitta subita immeritatamente a Fossombrone ed era necessario rimettere le cose a posto sia nel morale che nella classifica. Adesso, nonostante i ragazzi di mister Simone Seccardini siano più avanti in classifica, sembra che siano i laziali ad avere più brillantezza e questo sarà un po’ il motivo principale del match di domani.

L’Atletico occupa il 12° posto in classifica che certamente non rende giustizia al valore della squadra e alla qualità del gioco espresso, ma come detto, sono tanti i punti che sono stati persi per strada in queste ultime dieci giornate. Per questo la gara di domani sarà importante per capire se la mini-crisi di risultati in casa Atletico potrà essere arrestata dal ritorno alla vittoria e sarà di certo una gara tutta da vivere.

Valerio Rosa