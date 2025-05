Atletico Ascoli: il futuro tra giovani promesse e ambizioni di crescita

Il direttore sportivo dell’Atletico Ascoli, Mario Marzetti, ha parlato del futuro della squadra a partire dal nome dell’allenatore. "E’ normale che il nome di Simone sia sulla bocca di tanti perché è giovane, ambizioso e con forti qualità tecniche. Una delle mie più grandi soddisfazioni è quella di averlo fatto conoscere in questa società ed aver puntato su di lui nel pieno scettiscismo esterno. Noi sapevamo a cosa andavamo incontro ed oggi possiamo tranquillamente affermare di averci visto in maniera corretta. Rispettando la sua ambizione, non lo vedo lontano da questa realtà".

La società ha operato, soprattutto nel mercato di Gennaio, portando giovani di prospettiva e con contratti pluriennali. "E’ stata una precisa scelta societaria. A differenza di quel che si dice e che sento spesso, l’Atletico Ascoli non ha scelto di operare per vincere il campionato, ma ha optato per cogliere le occasioni di mercato in relazione a giocatori di prospettiva su cui lavorare e ripartire. Ne sono la dimostrazione concreta gli arrivi di Didio, Feltrin, Ascoli, Valentino che sono tutti profili giovani di cui tre under. Escludo da questa lista Coquin in quanto il suo arrivo è servito a sopperire la cessione di Ciabuschi. Abbiamo lavorato molto anche sulle uscite mandando a giocare ragazzi di nostra proprietà come Traini, Canullo e Mengani che saranno sicuramente rivalutati in ottica futura.

Con la società ci siamo già riuniti molte volte per capire dove intervenire per migliorarci. La scelta dello stadio Del Duca per il finale di stagione è stato uno degli argomenti principali, come lo sarà quello del campo di allenamento. Abbiamo un mister ed uno staff di primo livello e dovremo adoperarci per metterli nelle migliori condizioni possibili per svolgere il loro lavoro. L’asticella viene alzata ogni giorno perchè vogliamo costruire qualcosa di importante e per farlo è necessario puntare sempre in alto".

Valerio Rosa