Atletico Ascoli, il primo acquisto è Fausto Coppola

Dopo le prime due conferme del bomber Francesco Maio e del talentuoso attaccante italo-spagnolo, Manel Minicucci, l’Atletico Ascoli ha annunciato anche il primo nuovo acquisto. Il primo volto nuovo per la società bianconera è quello del centrocampista Fausto Coppola. Il calciatore nato a Napoli e classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, con la quale ha debuttato anche nel campionato di Serie B nella stagione 2016-17. Dotato di una buona tecnica e temperamento, Coppola è una mezz’ala di quantità e qualità. Preferisce giocare dietro le punte ed è dotato di buoni tempi di inserimento in zona gol. In carriera ha militato tra i professionisti con le maglie di Akragas, Albinoleffe e Viterbese, collezionando oltre 70 presenze in Lega Pro. Nelle ultime stagioni, con oltre 120 presenze, ha giocato in serie D nell’Avezzano, Gladiator, Imperia (37 partite, segnando 6 gol e fornendo 3 assist), Gravina (22 partite con 4 gol e 2 assist) e Manfredonia (lo scorso anno 31 presenze, 2 gol e 3 assist). Un innesto importante che garantisce ai bianconeri ulteriore qualità ed esperienza in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie D, il terzo consecutivo per la compagine del Patron Graziano Giordani in quarta Serie. "Ho scelto di sposare il progetto Atletico Ascoli – ha dichiarato Coppola – perché ho trovato una società seria che fa stare bene i calciatori permettendogli così di rendere al massimo. Sono sicuro che qui troverò una grande famiglia. Sono un giocatore tecnico, ma non mi risparmio neanche in fase difensiva. Sono disposto a dare tutto per la società, mister, staff e compagni". Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche la conferma del capitano Matteo D’Alessandro che potrebbe avere anche un ruolo tecnico nel settore giovanile bianconero.

Valerio Rosa