Atletico Ascoli in campo per smaltire i bagordi

Sono ripresi ieri alle 13 al campo Don Mauro Bartolini gli allenamenti dell’Atletico Ascoli dopo alcuni giorni di riposo per le festivitâ natalizie. Allenamenti che proseguiranno fino a lunedì con doppie sedute, mentre martedì mattina si svolgerà l’ultima seduta atletica del 2024 poi tutti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con il Capodanno di vacanza concesso dal Patron Graziano Giordani e ripresa degli allenamenti giovedì 2 gennaio. Ieri agli ordini del preparatore atletico Mauro Iachini i ragazzi di mister Simone Seccardini sono stati sottoposti ad una serie di esercizi e di corse per smaltire i ‘bagordi natalizi’. Quello che preoccupa è lo stato del manto erboso del campo di Monticelli sottoposto anche in questi giorni di Natale ad un uso eccessivo sotto la pioggia e che appare in condizioni preoccupanti visto che siamo solo a metà della stagione. Servirebbe un po’ di riposo anche al campo sintetico e soprattutto un po’ di manutenzione: andrebbe ‘pettinato’ con l’apposito macchinario come si usa dire in questi casi. Operazione che si spera possa avvenire nei prossimi giorni. Nel frattempo, la squadra dovrà ritrovare meccanismi e incisività in avanti dove i bianconeri possono ora contare sul neo arrivato centravanti Lorenzo Didio che si è aggiunto al ‘bomber’ Jonathan Ciabuschi, a Francesco ‘Checco’ Maio e al talentuoso Manuel Minicucci. Ceduto in prestito Angelo Traini al Termoli, la compagine del Patron Graziano Giordani può comunque contare su una prima linea di tutto rispetto per questa categoria. Alla ripresa del campionato contro la capolista Sambenedettese mancherà il portiere Thomas Pompei espulso nella sfida di Sora per aver colpito con la mano il pallone fuori area. Al suo posto tornerà tra i pali Filippo Galbiati che ha già disputato contro la Samb la gara di Coppa Italia il 2 settembre pareggiata 1-1 nei tempi regolamentari e poi persa 6-5 ai rigori con mister Seccardini che per i tiri dagli undici metri, fece subentrare proprio Pompei.

Valerio Rosa