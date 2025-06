Atletico Ascoli: incontri decisivi per conferme e cessioni in vista della nuova stagione

Si apre una settimana importante in casa Atletico Ascoli. Da domani infatti la società, che già da alcune settimane è al lavoro per pianificare la prossima stagione, la terza consecutiva in Serie D, comincerà ad incontrare anche i calciatori della rosa per valutare conferme e cessioni. Le ambizioni della compagine del patron Graziano Giordani sono ben note e la mancata qualificazione ai playoff nel campionato appena terminato non è stata accettata certo con il sorriso.

Vero che gli spareggi di Serie D sono decisamente poco utili per sperare di conquistare un posto in Serie C e anche lo stesso Teramo che quest’anno li ha vinti, ha davvero poche speranze di poter coronare il sogno promozione. Però esserci sarebbe stata comunque una soddisfazione e un premio per tutto il lavoro fatto in campo e i tanti investimenti fatti dalla società. Per questo nella pianificazione del prossimo campionato occorrerà assolutamente alzare l’asticella in considerazione che il Girone F rimane comunque uno dei più complicati del campionato.

"Stiamo analizzando tutti i dati – ha ammesso qualche giorno fa il direttore sportivo, Mario Marzetti (nella foto) – e sicuramente ci diranno dove intervenire per migliorare". Marzetti lo scorso anno ha avuto il prolungamento del contratto, assieme a mister Simone Seccardini, fino al 30 giugno 2027 ed è stato un grande segnale di fiducia da parte dell società. Sicuramente nell’analisi della rosa che ha appena concluso la stagione ci saranno da valutare i tanti giovani prodotti dal vivaio bianconero e che si sono distinti sia in prima squadra che nel campionato Juniores nazionali. Un serbatoio da cui attingere sicuramente anche in vista della prossima stagione.

E a proposito di giovani va sottolineato il cammino comunque entusiasmante degli Allievi e dei Giovanissimi nelle fasi nazionali, purtroppo concluso anticipatamente, uscendo a testa alta. Si è infatti chiuso il percorso nella fase nazionale per entrambe le squadre giovanili dell’Atletico Ascoli. Gli Allievi di Luca Pieri sono usciti sconfitti per 4-0 sul campo dell’Orvietana e sono stati eliminati a causa della peggior differenza reti proprio dalla squadra umbra. I Giovanissimi di Andrea Argieri sono stati battuti dal Savio Roma per 3-0 sul campo in erba sintetica dedicato a Raimondo Vianello e hanno così chiuso al secondo posto il proprio girone non riuscendo a superare il turno. Resta per entrambe le squadre l’enorme soddisfazione di aver vinto il campionato regionale e di essere riuscite a lottare fino all’ultima giornata dei rispettivi triangolari contro formazioni forti e attrezzate.

