Atletico Ascoli, la crisi sembra non voler finire

C’è stato un piccolo fraintendimento ieri nella sala stampa del Riano Athletic Center al termine del match tra Roma City e Atletico Ascoli. Dopo la sconfitta per 2-1, mister Simone Seccardini si è attardato negli spogliatoi con la squadra e così quando i colleghi di Roma hanno incrociato il club manager bianconero Nicolò Civita, si sono sentiti rispondere che il mister era ancora a colloquio con i suoi ragazzi e se avesse fatto tardi non sarebbe andato nessuno in sala stampa. In realtà poco dopo l’allenatore dell’Atletico Ascoli ha incontrare i giornalisti, ma non c’era più nessuno. Insomma, nessun silenzio stampa, ma neanche dichiarazioni ufficiali di Nicolò Civita, del tipo ‘Meglio che sto zitto’, almeno a sentire la società del patron Graziano Giordani. La verità è che naturalmente c’era molta delusione in casa bianconera dopo l’ennesima sconfitta di questo periodo di crisi di risultati che sembra davvero non finire mai. "La squadra ha fatto un grandissimo primo tempo – ha commentato poi Mister Seccardini in una nota diffusa dall’Ufficio Stampa dell’Atletico Ascoli – e potevamo chiudere in vantaggio anche di più reti. Nell’intervallo ci eravamo detti cosa dovevamo fare, ma nel secondo un tempo siamo stati leggeri in alcune situazioni, prendendo gol su una ripartenza e poi da calcio d’angolo. Peccato perché negli ultimi minuti abbiamo avuto una grandissima occasione con Mazzarani per riuscire a prenderci almeno un punto, nonostante le cose si fossero messe male". Insomma amarezza, ma anche un pizzico di ‘mea culpa’ per un atteggiamento forse troppo rinunciatario dopo il vantaggio, che ha agevolato la rimonta del Roma City. Di sicuro i numeri al momento non aiutano ad essere ottimisti e preoccupa anche il fatto che con la vittoria contro la Samb, l’Avezzano ha ora agganciato l’Atletico al nono posto a quota 32 punti: a sei lunghezze dai playoff e a cinque dai playout.

Valerio Rosa