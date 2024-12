Atletico Ascoli: Lorenzo Didio nuovo attaccante fino al 2027

A pochi giorni dall’ultima gara del girone di andata in programma domenica a Sora, l’Atletico Ascoli ha messo a segno un nuovo colpo di mercato assicurandosi l’attaccante Lorenzo Didio. Il centravanti classe 2004, arriva dal Chieti dove questa stagione è sceso in campo in sette occasioni, e ha firmato un contratto che lo lega alla società del Patron Graziano Giordani fino a giugno 2027. Cresciuto nella Scuola Calcio dell’Ortona, Didio ha poi fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Pescara. Lo scorso anno si è affacciato nei professionisti a Rimini in Serie C dove fino a gennaio è sceso in campo in una occasione. Nella seconda parte della stagione ha militato nel Sora mettendo a referto 17 presenze con 6 reti e un assist. Lorenzo è andato in gol anche contro l’Atletico lo scorso 10 marzo nel match vinto dagli ascolani per 2-1. Didio cosa l’ha spinto ad accettare l’offerta dell’ Atletico Ascoli? "Ho scelto l’Atletico Ascoli perché ero incuriosito da questa realtà, sono qui per dare il massimo per la società, i compagni e i tifosi" Quali sono le sue caratteristiche fisiche e tecniche? "Sono un giocatore molto fisico e i miei punti di forza sono appunto la forza fisica, il gioco aereo e il tiro". Ha sottoscritto un accordo a lungo termine: è qui per crescere insieme a questa società? "Si ho sposato appieno questo progetto a lungo termine perché so che per il mio percorso di crescita può essere la scelta giusta". Domenica subito il Sora la sua ex squadra: che emozioni vivrà? "Emozioni molto forti; è una piazza che mi ha dato molto dove ho vissuto 4 mesi incredibili". Che impressione le hanno fatto società e nuovi compagni? "È una società molto solida, un ambiente professionale ma nello stesso tempo sano, dove ci sono tutti i presupposti per lavorare bene". Contemporaneamente l’Atletico Ascoli ha annunciato la cessione in prestito di Edoardo Mengani al Matelica. L’esterno 2004, legato alla società bianconera fino al 2026, disputerà con la maglia biancorossa la seconda parte della stagione.

Valerio Rosa