Atletico Ascoli, Maio:: "Sono arrivati giocatori davvero molto forti"

Domenica si darà ufficialmente il via alla nuova stagione di Serie D con la sfida di Coppa Italia contro la Maceratese. Ieri la Lega Dilettanti ha modificato l’orario di inizio del match che si giocherà alle 16 e non più alle 15 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ di Ascoli. Ad illustrare lo stato della squadra dopo il ritiro di Sarnano e alla vigilia della sfida di Coppa Italia è stato l’attaccante Francesco Maio.

Come è andato questo periodo e come arrivate al primo impegno ufficiale?

"In questo periodo, come giusto che sia, abbiamo lavorato davvero tanto. Stiamo spingendo dal 16 luglio e abbiamo appena finito questa parte di stagione con il ritiro di Sarnano. Tutto è andato molto bene, siamo soddisfatti".

Sono arrivati giocatori nuovi e in tanti siete rimasti: cosa ha di più questa rosa rispetto a quella dello scorso anno?

"La squadra è cambiata abbastanza. Sono arrivati giocatori veramente forti e delle grandi persone. Ad oggi si è già creato qualcosa di bello ma la vera forza del gruppo si vedrà nei momenti di difficoltà durante la stagione".

La Maceratese viene dalla bella vittoria nel turno precedente con la Recanatese. Una neo promossa, di cui si dice un gran bene, che proverà sicuramente a mettervi in difficoltà. Che partita vi aspettate?

"La Maceratese arriva con entusiasmo a questa sfida dopo la promozione in Serie D e il successo con la Recanatese. Una squadra che gioca bene e di gamba, che vive ancora dell’entusiasmo della vittoria dello scorso anno. Saranno difficili da affrontare e ci aspettiamo una partita dai ritmi alti. Noi l’affronteremo nel miglior modo possibile come faremo da qui fino alla fine dell’anno".

Cosa si aspetta, anche a livello personale, da questa sua seconda stagione all’Atletico?

"Per come sono fatto io il mio obiettivo personale viene sempre dopo quello della squadra. Dobbiamo cercare di migliorarci rispetto allo scorso anno e arrivare, tutti insieme e da squadra, il più in alto possibile".

Valerio Rosa