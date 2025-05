Atletico Ascoli: Marzetti analizza la stagione e pianifica il futuro

Concluso un campionato lungo e complesso, con l’obiettivo salvezza centrato in anticipo, in casa Atletico Ascoli si sta già lavorando per il futuro. Il direttore Sportivo Mario Marzetti ha fatto prima il punto sulla stagione dei bianconeri del Patron Graziano Giordani, tra bilanci, ambizioni e progettualità.

Marzetti si è chiuso il secondo campionato di Serie D per l’Atletico Ascoli. Qual è il suo bilancio finale?

"In questi giorni stiamo analizzando tutti i dati e sicuramente ci diranno dove intervenire per migliorare. Siamo sicuramente soddisfatti per aver raggiunto la salvezza con anticipo ma, allo stesso tempo, per come era iniziata la stagione, potevamo ottenere qualcosa in più. Nessuna recriminazione, in ogni caso, anzi tanta voglia di migliorarsi giorno dopo giorno".

Sono girate alcune voci su lei e su mister Seccardini. Il suo futuro sarà ancora all’Atletico Ascoli?

"Lo scorso anno la società ci ha blindato con un accordo fino al 2027. Un motivo di orgoglio per me che sono qui dal 2018 e che, grazie al supporto della famiglia Giordani che è stata la prima a crederci ed ad offrirmi la possibilità di lavorare nel calcio dei grandi, ho contribuito a far crescere. Al termine della stagione è normale che possano arrivare delle telefonate esplorative. Quando è capitato di ricevere anche un minimo interessamento sul mio conto, la famiglia Giordani è stata la prima a saperlo e la loro reazione è sempre stata di grande soddisfazione perché sono orgogliosi di avermi con loro e perché sanno benissimo che il mio percorso di crescita è nelle loro mani e non potrei mai non essere riconoscente. Mi hanno permesso di sbagliare senza farmelo pesare e mi hanno omaggiato quando abbiamo ottenuto risultati importanti".

Valerio Rosa