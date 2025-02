Atletico Ascoli, ora la ’bestia nera’ Fossombrone

Archiviato il prezioso pareggio 1-1 con gol di Federico Mazzarani, conquistato a L’Aquila, l’Atletico Ascoli ieri pomeriggio è tornato al lavoro per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Fossombrone da sempre considerato una specie di ‘bestia nera’ degli ascolani sin dai tempi delle sfide nei campionati di Eccellenza. Nel 2022 il ‘Fosso’ sconfisse l’Atletico nella finale di Coppa Marche ai calci di rigore per 4-2. Poi i bianconeri si rifecero nel 2023 nella Coppa Italia di Serie D vincendo 1-0. Lo scorso anno all’andata il 5 dicembre finì 0-0 al Don Mauro Bartolini mentre il 14 aprile a Fossombrone la sfida finì in parità 1-1 con rete di Battisti e pareggio di Ciabuschi. Quest’anno, all’andata al campo Marcello Bonci’ ha vinto nuovamente il Fossombrone 1-0, con rete di Pandolfi. Insomma, sarà un altro avversario da prendere con le molle soprattutto in un periodo complicato con due punti nelle ultime quattro partite e una sola vittoria nelle ultime nove giornate. Ma il pareggio conquistato a L’Aquila, contro la seconda forza del campionato, ha ridato fiducia alla compagine del Patron Graziano Giordani che certo ora avrebbe bisogno di tornare al successo per chiudere la ‘mini-crisi’ in realtà più di risultati che di gioco. Il Fossombrone attualmente occupa il sesto posto con 33 punti, mentre l’Atletico Ascoli è sceso all’ottavo a 31 a sei punti dai playoff, ma mantenendo comunque sette lunghezze di vantaggio sulla quota playout. Insomma, una posizione tranquilla che anzi, con la sconfitta dell’Ancona in casa contro il Teramo ha riaperto anche la strada verso i playoff. Un obiettivo, al momento, apparentemente lontanissimo, ma che proprio una vittoria contro il Fossombrone potrebbe rilanciare. "Il nostro obiettivo primario è sempre stato la salvezza – ripete ormai costantemente mister Seccardini – e lo dico dall’inizio quando eravamo considerati l’anti-Sambenedettese".

Valerio Rosa