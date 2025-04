Atletico Ascoli: pareggio contro Chieti, salvezza più vicina

Poteva essere la vittoria della svolta e invece alla fine è arrivato soltanto un pareggio buono comunque per la pratica salvezza. In casa Atletico Ascoli, il giorno dopo si è riflettuto sulle due ingenuità su calci piazzati che sono costati il successo contro il Chieti. In vantaggio per 2-0 i bianconeri del Patron Graziano Giordani, stavano assaporando l’aggancio al Fossombrone bloccato sul pari dal Castelfidardo e quindi al quinto posto che vale i playoff. Invece, il gol preso su calcio d’angolo nel minuto di recupero del primo tempo e la rete a seguito di una punizione laterale, hanno ‘rovinato’ il debutto allo stadio Del Duca. Certo il Chieti è stato costruito per vincere il campionato e ha una rosa straordinaria a partire proprio dagli autori dei due gol: il centrocampista ghanese Godfred Donsah ex Bologna, Cagliari e Crotone e la mezzala Cosimo Forgione ex Reggina, Teramo e Pineto. In più ci si è messo di mezzo il solito Simone Mercorelli, portiere ascolano classe 2001, che come ha ribadito Mister Seccardini "Ogni volta che ci incrocia, si esalta e diventa insuperabile". In effetti la parata sul tiro al volo di Severini sullo splendido cross di Maio, è stata strepitosa come il colpo di reni su colpo di testa sempre di Severini. Insomma, alla fine il rammarico in casa Atletico è stato tanto, pur nella consapevolezza di aver fatto un altro importante passo avanti verso la salvezza. "C’è grande amarezza – ha proseguito Seccardini – perché era un doppio vantaggio maturato con organizzazione. Peccato perché i due gol presi nascono da palle inattive, specialmente il primo parte da un errore singolo e poi dall’imponderabile: una palla poteva finire in curva è finita in porta. Il punto dona continuità alla vittoria di Ancona e credo che l’Atletico Ascoli abbia fatto la sua bella figura al Del Duca. Avevamo una defezione, quella di Minicucci che ha avuto un problemino fisico e che ci ha fatto mancare a tratti palleggio nella zona centrale. Ma è comunque un ottimo punto".

Valerio Rosa