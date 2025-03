Atletico Ascoli, pratica salvezza da chiudere in fretta

Il campionato si ferma per una domenica e così in casa Atletico Ascoli si potrà lavorare con una ritrovata serenità in attesa dello sprint finale. Il punto conquistato ad Avezzano, dopo la bella vittoria interna contro il Castelfidardo, ha allontanato i bianconeri del patron Graziano Giordani dalla ‘zona calda’ della classifica distante ora sette lunghezze. Zona calda con tre squadre come Roma City, Termoli e Civitanovese, a quota 29 e il sorprendente Notaresco di Massimo Silva a 28. Più staccate Città di Isernia San Leucio e Fermana (penalizzata di 2 punti) a quota 22 che al momento retrocederebbero in Eccellenza. Ma tutto può ancora accadere. Il Città di Isernia sarà proprio il prossimo avversario dell’Atletico Ascoli, domenica 23 marzo al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli e una eventuale vittoria della compagine di Simone Seccardini potrebbe essere davvero fatale ai molisani. Guai però a fidarsi delle squadre in fondo alla graduatoria e l’Atletico Ascoli lo sa bene essendo stato recentemente sconfitto in casa dal Notaresco e in trasferta dalla Fermana. L’aver superato indenni la trasferta di Avezzano, considerate anche le assenze per squalifica di Mazzarani e Minicucci, ha certamente riportato entusiasmo in casa bianconera, anzi a dire la verità, alla fine c’era pure un certo rammarico per il rigore non concesso per fallo del portiere su Baraboglia e per le occasioni avute, in particolare dall’attaccante Lorenzo Didio. La prima un po’ più difficile perché da posizione leggermente defilata, la seconda più agevole, centralmente in contropiede, a tu per tu con il portiere, bravo ad uscirgli sui piedi per evitare la rete del vantaggio. Un peccato perché Didio sta facendo un gran lavoro di supporto all’attaccante Maio e di copertura in fase difensiva, ma avrebbe bisogno di un gol per ritrovare quel pizzico di serenità sotto porta. "Didio è giovane – ha dichiarato la settimana scorsa Seccardini – è sta lavorando sodo. E’ un classe 2004 e ha altri due anni di contratto. Ci sarà molto utile".

Valerio Rosa