Atletico Ascoli prepara la nuova stagione in Serie D: obiettivo competere con le grandi

Un progetto per migliorare la rosa e farsi trovare pronti e competitivi per la prossima stagione al di là di quali saranno le avversarie. In attesa di conoscere la composizione del Girone F di Serie D, tra supposizioni e ripescaggi, l’Atletico Ascoli è al lavoro per preparare al meglio il suo terzo campionato in Quarta Serie. Come sempre il Girone F sarà tra i più agguerriti con le abruzzesi che di certo vorranno recitare un ruolo da protagoniste. Il Teramo in particolare dopo aver vinto i playoff ed essere stato inserito nella lista dei possibili ripescaggi con l’arrivo del nuovo ds Francesco Micciola, stavolta vuole vincere il campionato per non correre rischi. Il neopromosso Giulianova di Mister Roberto Cappellacci viaggerà sulle ali dell’entusiasmo, L’Aquila ripartirà dalla bella cavalcata della scorsa stagione, mentre il Chieti che ha speso tanto e non ha avuto una stagione brillante, proverà a partire subito bene.

"L’Atletico Ascoli – ha ammesso il direttore sportivo Mario Marzetti – ha iniziato a lavorare sulla prossima stagione già prima che finisse il campionato scorso. A breve ufficializzeremo le conferme e i primi arrivi. Questa è una società ambita e sono tanti i calciatori importanti che si propongono, anche di categorie superiori. Siamo stimati perchè seri e affidabili, ma non dobbiamo farci prendere dalla fretta perché ci servono 5-6 innesti di spessore per poter competere con le grandi squadre delle piazze più blasonate del girone".

Nel frattempo la società sta facendo passi avanti per poter disputare le gare casalinghe allo stadio ‘Del Duca’. L’amministrazione comunale ha dato il suo benestare e anche l’Ascoli Calcio sembra ben disposta anche per poter dividere i costi fissi di manutenzione del prato e di gestione dell’impianto sportivo. Molto dipenderà ora dal fatto che l’Ascoli Calcio può passare di mano alla famiglia Passeri, ma anche questo non dovrebbe essere un ostacolo.

Valerio Rosa