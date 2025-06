Atletico Ascoli: Preparativi per la Nuova Stagione in Serie D e Uso dello Stadio Del Duca

Atletico Ascoli al lavoro per iniziare a preparare la prossima stagione, la terza consecutiva in Serie D. La società bianconera del patron Graziano Giordani, dopo aver confermato il ds Mario Marzetti e l’allenatore Simone Seccardini, legati contrattualmente fino al 30 giugno 2027, sta cercando di trovare una soluzione anche in merito all’impianto sportivo dove disputare le gare casalinghe. E in questo senso il patron Graziano Giordani sta seguendo con interesse anche le vicende dell’Ascoli Calcio con il probabile passaggio della società nelle mani della famiglia Passeri dell’azienda Distretti Ecologici. Un passaggio che cambierebbe anche il referente per la richiesta dell’uso dello stadio ‘Del Duca’ per le gare casalinghe dell’Atletico Ascoli in alternanza proprio con l’Ascoli Calcio. L’impianto comunale, in questi giorni sottoposto agli ultimi lavori di demolizione della vecchia Curva Sud, a fine mese vedrà l’inizio della costruzione della nuova gradinata coperta. L’Atletico Ascoli ha disputato le ultime tre gare della stagione appena conclusa, proprio allo stadio ‘Del Duca’ e, al di là dei risultati non certo esaltanti, con due pareggi e una sconfitta, ha sicuramente trovato giovamento sia sul piano dell’ospitalità per le squadre avversarie, sia per le dimensioni del prato del ‘Del Duca’ che permettono di poter giocare su spazi più larghi e con un palleggio migliore. Le ridotte dimensioni del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli in effetti per tutta la stagione scorsa hanno agevolato le squadre avversarie che si chiudevano alla ricerca di un contropiede per colpire i bianconeri di Mister Seccardini. E anche il terreno di gioco in erba sintetica spesso ha limitato la manovra palla a terra tanto gradita all’allenatore. Non da ultima c’è la ridotta capacità di spazio per il pubblico, in particolare per le tifoserie ospiti. Insomma, appena definito il nuovo organigramma dell’Ascoli Calcio, l’Atletico farà la sua richiesta ufficiale alla nuova proprietà e al Comune per avere l’uso dello stadio Del Duca.

Valerio Rosa