Atletico Ascoli: Preparativi per la Nuova Stagione di Serie D

Atletico Ascoli già al lavoro da alcune settimane per iniziare a costruire la rosa della squadra che affronterà per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie D. La giovane società ascolana guidata dal Patron Graziano Giordani, imprenditore nel ramo dell’abbigliamento di lusso con la sua azienda ‘Graziano Ricami’ è pronta per affrontare un Girone F che come sempre sarà il più agguerrito a livello nazionale. La promozione della Sambenedettese e la retrocessione di due società storiche come Civitanovese e Fermana, hanno lasciato spazio agli arrivi di Maceratese e Giulianova che andranno ad aggiungersi a Teramo, L’Aquila, Chieti, Ancona e Recanatese che quest’anno non sono riuscite a conquistare l’obiettivo per cui erano state costruite la scorsa estate. In particolare il Teramo che ha vinto i playoff e che spera ancora in un complicato ripescaggio in Serie C.

Insomma, la società bianconera dovrà fare tutte le valutazioni del caso per mantenere i calciatori che compongono l’ossatura della squadra, esaminare i tanti giovani del settore giovanile e gestire i ragazzi che sono andati a giocare in prestito e che rientreranno alla base. In particolare il bomber Jonathan Ciabuschi, ascolano di Piazza Diaz, ceduto in prestito gratuito all’Ascoli Calcio e che tornerà dopo aver coronato il suo sogno da bambino realizzando la prima rete da professionista in Serie C, con la maglia della sua squadra del cuore. Le certezze al momento sono il mister Simone Seccardini e il direttore sportivo Mario Marzetti. Entrambi la scorsa estate hanno prolungato il loro contratto con l’Atletico Ascoli fino al 30 giugno 2027 e la società sin dall’immediato dopogara dell’ultima sfida di campionato contro il Sora, ha ribadito tramite le parole del presidente Giovanni Clerici, che saranno ancora al timone della squadra.

Spetterà quindi al direttore Marzetti e al Mister Seccardini iniziare a fare il giro delle consultazioni con i componenti della rosa per valutare chi ha voglia di rimanere e proseguire il cammino con l’ambiziosa società ascolana. Il primo certamente sarà il capitano Matteo D’Alessandro che il 18 Maggio ha compiuto 36 anni, ma che ha offerto sempre prestazioni dall’elevato rendimento. Certo l’età non va a suo favore, ma per lui parlano i numeri: 131 presenze e 2 gol tra i professionisti, con 2 stagioni da assoluto protagonista in Serie B alla Reggina e un’altra vissuta in Cadetteria con la maglia della Pro Vercelli. Giovanissimi. Nel frattempo la formazione allenata da Mister Andrea Argieri ha vinto ieri pomeriggio la sua gara delle fasi nazionali, contro la Trestina Città di Castello per 3-2 e domenica prossima si recherà a Roma per affrontare il Savio che aveva battuto gli umbri per 4-2. I bianconeri dovranno assolutamente vincere perché con un pareggio sarebbero i laziali a qualificarsi alla fase successiva per miglior differenza reti.

Valerio Rosa