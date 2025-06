Atletico Ascoli: prime conferme e attesa per la nuova Serie D

Questa settimana dovrebbe portare all’ufficializzazione delle prime conferme in casa Atletico Ascoli. Il ds Mario Marzetti e mister Simone Seccardini sono al lavoro già da alcuni giorni e presto ci saranno i primi annunci.

Nel frattempo si guarda con attenzione a quella che sarà la nuova Serie D che, ‘a pioggia’, subirà le conseguenze di quanto sta accadendo in Serie B e in C tra ricorsi, fallimenti e controlli della Covisoc. Il cammino verso i possibili ripescaggi delle squadre retrocesse procederà per step ufficialmente il 7 luglio alle ore 17 quando scadrà il termine per la presentazione delle domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026 per le società non aventi diritto, ossia quelle retrocesse dopo i playout come è capitato a Roma City e Civitanovese.

L’ultimo campionato di serie D è stato disputato da 168 squadre, suddivise in 6 gironi da 18 club e 3 gironi da 20. Per la stagione 2025-26 il Dipartimento Interregionale ha deciso per una riduzione dell’organico a 162 squadre, con i classici 9 gironi da 18 squadre ciascuno. Subito dopo si procederà con la composizione dei gironi, ma pare ormai certo che l’Atletico Ascoli rimarrà nel Girone F assieme alle marchigiane, alle abruzzesi, alle molisane e forse a un paio di romagnole.

Quindi: Avezzano, Chieti, L’Aquila, Notaresco, Teramo e il neopromosso Giulianova; le due rappresentanti molisane Termoli e il neopromosso Vastogirardi; le marchigiane Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Fossombrone, Recanatese, Vigor Senigallia e la neopromossa Maceratese; con la possibilità di avere anche le due romagnole San Marino e il neopromosso Tropical Coriano Rimini.

La diciottesima squadra uscirà dalla finale playoff nazionale di Eccellenza tra Montespaccato Roma e Castelnuovo Vomano Teramo. Nel match d’andata disputato domenica gli abruzzesi si sono imposti per 1-0 in trasferta e domenica prossima disputeranno il match di ritorno in casa.

Valerio Rosa