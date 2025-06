Atletico Ascoli punta in alto: obiettivo protagonismo nel Girone F di Serie D

Alla fine è vero che i playoff di Serie D sono serviti a poco perché il Teramo, che li ha vinti, quasi certamente rimarrà ancora nel Girone F di Serie D, ma per l’Atletico Ascoli l’amarezza di non aver centrato questo obiettivo è stata comunque grande. I vincitori degli spareggi sono stati inseriti in un elenco che è stato stilato anche in base ai quozienti punti conquistati durante la stagione e il Teramo è solo al 15° posto. Al momento c’è Inter Under 23 in testa ai ripescaggi, poi il Ravenna che ha vinto anche la Coppa Italia di Serie D, la Pro Patria, il Milan Under 23 retrocesso ai playout, la Reggina e il Sestri Levante pure retrocesso. Per questo in vista del nuovo campionato, il terzo consecutivo in Quarta Serie, l’Atletico Ascoli vuole alzare l’asticella e provare ad essere una delle protagoniste del Girone. In questi giorni di riunioni si è parlato tanto del finale della scorsa stagione con la ‘mancata festa salvezza’. Sicuramente, infatti, ci si aspettava di più e questo non fa altro che aumentare la voglia di costruire una squadra molto più competitiva. "Tutti noi ambiamo a palcoscenici più grandi – aveva ammesso l’allenatore Simone Seccardini a fine stagione – e tutti noi vogliamo vincere, la proprietà per prima. Siamo sempre scesi in campo per imporre la nostra idea di gioco e per guadagnarci le vittorie con il nostro modo di fare calcio. La voglia di emergere c’è e con la società vogliamo costruire un nuovo percorso. Il primo anno sono entrato in corsa a novembre, lo scorso anno abbiamo pianificato la stagione consapevoli della forza delle avversarie come Sambenedettese, Chieti, Teramo, L’Aquila, Fermana, Recanatese e Ancona. Ho altri due anni contratto con l’Atletico Ascoli e tutti noi vogliamo fare quello che è nella nostra indole: provare a vincere".

Valerio Rosa