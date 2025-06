Atletico Ascoli: restano tre big, in arrivo Coppola e Di Giorgio

Comincia a prendere forma il nuovo Atletico Ascoli in vista della sua terza stagione in Serie D. La compagine del patron Graziano Giordani dopo le conferme del tecnico Simone Seccardini e del Direttore Sportivo Mario Marzetti, ha ufficializzato la permanenza di tre big della scorsa stagione e ha annunciato due nuovi acquisti.

Sono stati confermati il ‘bomber’ Francesco Maio, il talentuoso attaccante italo-spagnolo Manel Minicucci e il regista argentino Alejo Marco Vechiarello. Sono arrivati il centrocampista, classe 1997, Fausto Coppola e il portiere classe 2006 Alessio Di Giorgio. Il numero 9 Di Maio, lo scorso campionato ha messo a referto 31 presenze e 8 gol, risultando il cannoniere principe della squadra. Maio, ad inizio mercato, era stato avvicinato al Teramo ma ha preferito rimanere alla corte di Mister Simone Seccardini. Manel Minicucci rimane all’Atletico Ascoli per la terza stagione consecutiva. Per Manel 64 presenze in maglia Atletico condite da 14 gol e 6 assist. "Sono felice – ha ammesso – rimango un altro anno in una società che è ormai casa per me. Ora è solo tempo di ricominciare e dare tutto dal primo all’ultimo secondo". L’argentino Vechiarello sarà invece alla sua quinta stagione in maglia bianconera, uno dei fedelissimi nella giovane storia dell’Atletico Ascoli. "È da tempo che sono qui e trovare ogni anno le motivazioni per rimanere è facile - ha dichiarato -. Ogni anno si è cercato sempre di crescere e migliorare. Le motivazioni e gli obiettivi di questa società e famiglia mi rappresentano tanto! Non vedo l’ora di iniziare e continuare a migliorarmi come se fosse il mio primo anno nell’Atletico Ascoli".

Due come detto, al momento, i volti nuovi. Il centrocampista Fausto Coppola, nato a Napoli classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, con la quale ha debuttato anche nel campionato di Serie B nella stagione 2016/2017. In carriera ha militato tra i professionisti con le maglie di Akragas, Albinoleffe e Viterbese, collezionando oltre 70 presenze in Lega Pro. Nelle ultime stagioni, con oltre 120 presenze, ha giocato in serie D nell’Avezzano, Gladiator, Imperia, Gravina e Manfredonia (lo scorso anno 31 presenze, 2 gol e 3 assist). Un innesto importante che garantisce ai bianconeri ulteriore qualità ed esperienza.

Il portiere Alessio Di Giorgio classe 2006, è invece nato a Roma ed è già nel giro delle rappresentative nazionali. È cresciuto nei settori giovanili di Savio e Ostiamare con cui ha debuttato in Serie D ancora minorenne. Nel 2023/2024 è passato alla Salernitana in Serie A con cui ha effettuato tutto il ritiro pre-campionato prima di far parte della rosa della formazione Primavera. A gennaio si è trasferito al Fossombrone dove ha chiuso la stagione. Lo scorso campionato ha invece difeso la porta del Teramo, squadra vincitrice dei playoff del girone F, con all’attivo 22 presenze, 18 reti subite e 10 cleen sheet.

Valerio Rosa