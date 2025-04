Atletico Ascoli riprende gli allenamenti per le ultime sfide di Serie D

L’Atletico Ascoli si ritroverà questo pomeriggio al campo ‘Don Mauro Bartolini’ per riprendere gli allenamenti in vista della penultima gara del campionato di serie D in programma domenica alle 15 allo stadio ‘Gino Cannarsa’ di Termoli’. Dopo i tre giorni di riposo per la Santa Pasqua, il gruppo si ritroverà agli ordini di mister Simone Seccardini per chiudere al meglio questa stagione. Conquistata la salvezza grazie al pareggio contro il Teramo secondo in classifica, ci sarà infatti da onorare al meglio gli ultimi due impegni che vedono i bianconeri impegnati contro due squadre in lotta per non retrocedere: il Termoli prima e il Sora poi al Del Duca. Due squadre appaiate a quota 37 punti che vogliono a tutti i costi evitare i pericolosi playout. In questo momento sarebbe il Sora, messo peggio con gli scontri diretti a dover affrontare il Notaresco di mister Massimo Silva, ma nelle ultime due gare può ancora accadere di tutto. L’Atletico, naturalmente si calerà appieno nel suo ruolo di arbitro di questa delicata sfida per evitare gli spareggi per non retrocedere. La compagine del patron Graziano Giordani aritmeticamente potrebbe ancora agguantare i playoff ma ci sono troppe squadre ancora in lizza e anche vincendo i due prossimi impegni sarebbe davvero difficile poter superare l’Ancona attualmente staccato di cinque punti. Anzi, il successo dell’Avezzano sul Castelfidardo ha permesso agli abruzzesi di scavalcare l’Atletico Ascoli e di aggiungersi al Fossombrone nella lotta playoff. Insomma, inutile illudersi troppo. Resta sicuramente il rammarico per non essere riusciti a vincere alcune sfide non impossibili nel girone dí ritorno. "Fa parte del nostro percorso di crescita - ha ribadito Seccardini - Siamo solo al secondo anno in Serie D e tanti giovani hanno ancora poche gare in questo campionato. Utilizzeremo le ultime due gare per dare spazio a chi ha giocato meno, ma che si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa. Ed è stata questa la nostra vera forza".

Valerio Rosa