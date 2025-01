Atletico Ascoli, ritorna l’esterno Valentino

Alla vigilia del secondo derby del nuovo anno, in casa contro la Civitanovese, l’Atletico Ascoli ha ufficializzato una nuova operazione di mercato. La società del Patron Graziano Giordani ha infatti annunciato di aver raggiunto l’accordo fino a giugno 2026 con l’esterno classe 2004 Domenico Valentino. Valentino, cresciuto nel settore giovanile del Benevento, lo scorso anno con l’Atletico Ascoli ha messo a referto 25 presenze e 3 assist. Nella prima parte di questa stagione ha indossato la divisa del Casarano, prima in classifica nel Girone H di Serie D, in 13 occasioni. Una operazione conclusa grazie all’agente Franco Micco, della Mi.CoFootballstar, protagonista della trattativa. Valentino la scorsa estate era nel mirino anche di Pistoiese, Messina e Potenza che lo seguivano con attenzione già dal mese di giugno, poi aveva scelto Casarano. Nato a Napoli il 9 gennaio 2004, 179 centimetri di altezza, Domenico Valentino è il classico attaccante esterno che gioca a piede invertito per accentrarsi, puntare la porta e tirare col suo delizioso mancino. Può giocare anche terzino sinistro o esterno di centrocampo sempre sulla corsia mancina. Per l’Atletico quindi un rinforzo importante che aumenta anche il livello del comparto "Under" e un gradito ritorno dopo quello del difensore Andrea Feltrin. I due saranno a disposizione per la sfida di domani pomeriggio al campo ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli quando alle 14.30 arriverà la Civitanovese.

Peccato che la sfida si giochi in contemporanea con quella di Serie C allo stadio Del Duca, tra Ascoli e Virtus Entella. Una concomitanza che certamente toglierà pubblico ai bianconeri di Simone Seccardini. A tal proposito sono in vendita i tagliandi di Tribuna Centrale nei punti vendita Vivaticket di Ascoli, mentre, per quanto riguarda i 150 tagliandi della Curva Ospiti riservati ai tifosi rossoblù, sono in vendita esclusivamente nella Tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi a Civitanova Marche.

Valerio Rosa