Atletico Ascoli: Salvezza Anticipata e Preparazione per la Sfida a Termoli

ASCOLIDopo l’aritmetica salvezza conquistata con due giornate d’anticipo, l’Atletico Ascoli si prepara a chiudere al meglio una stagione intensa e ricca di sfide. A parlare è Lorenzo Luzi, collaboratore tecnico bianconero alla sua sesta stagione con il club. Lorenzo è arrivata la salvezza con due giornate di anticipo come lo scorso anno: ma che sapore ha l’obiettivo conquistato quest’anno? "Un sapore speciale. Il Girone F di Serie D è tra i più difficili a livello nazionale e, per il blasone delle piazze affrontate quest’anno, si è avvicinato moltissimo a un girone di Serie C. Nonostante un periodo di difficoltà tra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno, l’obiettivo della salvezza non è mai stato realmente in discussione. Come ha sottolineato il mister, rimane un po’ di amaro in bocca per quei punti lasciati per strada che, con un pizzico di fortuna e lucidità in più, avrebbero potuto aprirci la strada verso altri traguardi. Tuttavia, per una realtà giovane come la nostra, deve essere motivo d’orgoglio il fatto di aver affrontato ogni avversario a testa alta, con coraggio e senza mai snaturarci, rimanendo fedeli alla nostra identità. Due anni di crescita costante, due salvezze conquistate con anticipo e una chiara dimostrazione che la strada intrapresa è quella giusta". Ora bisogna onorare il campionato: come vi state preparando per la trasferta di domenica a Termoli? "Il nostro obiettivo in queste ultime due gare è quello di chiudere bene la stagione, dando continuità agli ultimi risultati ottenuti e cercando di terminare nella migliore posizione di classifica possibile. La trasferta di Termoli sarà sicuramente ostica, ci stiamo preparando come abbiamo sempre fatto dall’inizio della stagione: con serietà, attenzione ai dettagli e tanta voglia di far bene. Sappiamo che affronteremo un avversario agguerrito, che lotterà con tutte le forze per conquistare punti preziosi in chiave salvezza, ma noi non saremo da meno, daremo il massimo per ottenere un risultato positivo".

Valerio Rosa