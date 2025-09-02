Atletico Ascoli,. Seccardini: "Nessuno con il posto fisso"

In attesa di conoscere il nome dell’avversario del secondo turno di Coppa Italia di Serie D, l’Atletico Ascoli si gode la ‘manita’ rifilata alla neopromossa Maceratese. Un 5-1 che alla fine è sembrato anche troppo severo rispetto a quanto si è visto in campo almeno per un’ora. Una Maceratese accorta, solida che ha proposto anche un buon calcio al cospetto di un avversario decisamente più forte, ma a cui è mancata la freddezza e la lucidità in fase di rifinitura fallendo alcune ghiotte opportunità nelle ripartenze. C’è voluta così una ingenuità del difensore Ciattaglia che ha spinto in maniera evidente Sardo presentatosi solo davanti al portiere causando il rigore e la relativa espulsione. Da quel momento si è vista una sola squadra in campo con l’Atletico Ascoli che ha sfruttato al meglio la superiorità numerica dilagando anche nel punteggio. Soddisfatto alla fine Mister Seccardini che si è complimentato sia con l’undici titolare che ha fatto il ‘lavoro sporco’ sia con i subentrati che hanno realizzato quattro dei cinque gol. "In questo club ed in questa squadra nessuno ha il cosiddetto posto fisso – ha commentato il tecnico bianconero – Sono due anni che parlo di non titolarità, credo fortemente nel lavoro settimanale. Tutti hanno accettato questa mia idea. In panchina sono andati giocatori funzionali per la seconda parte di gara. Siamo stati bravi a procurarci il rigore nella ripresa e poi a trasformarlo. Poi la Maceratese ha perso le distanze anche a causa dell’inferiorità numerica. Siamo stati bravi e feroci, con voglia, gamba e qualità. Ho apprezzato tanto l’altruismo dei più grandi nei confronti dei più giovani. Abbiamo il piacere di condividere tutte le situazioni che si sono create dall’inizio del ritiro. La società ci ha dato la possibilità di fare calcio vero giocando al ’Del Duca’ anche se il terreno non era in perfette condizioni". Valerio Rosa