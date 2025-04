Atletico Ascoli: Seccardini punta a chiudere il campionato in bellezza contro il Termoli

Dopo la salvezza raggiunta aritmeticamente, l’Atletico Ascoli oggi torna in campo a Termoli contro una squadra che lotta per evitare i play out. Il tecnico bianconero Simone Seccardini però vuole onorare fino alla fine il campionato e chiederà ai suoi l’ultimo sforzo nelle due gare che mancano alla fine.

Mister Seccardini vi aspetta una partita dura, come l’affronterete?

"Affrontiamo una squadra motivata che lotterà per conquistare i punti fondamentali in chiave salvezza. Sappiamo che ci aspetta una gara molto intensa e combattuta. Allo stesso tempo, noi vogliamo assolutamente chiudere questo campionato nel migliore dei modi. I ragazzi in settimana si sono allenati con grande attenzione e sono consapevoli dell’importanza di approcciare bene anche queste ultime due partite".

Tanti i punti persi per strada in questa stagione: c’è un po’ di rammarico?

"Sì, un po’ di rammarico c’è. È inevitabile. In diverse partite avremmo meritato sicuramente di più per quanto prodotto in campo, ma il calcio è anche questo: non sempre raccogli quello che semini. Se da un lato siamo rammaricati, però, d’altro ci sono stati molti aspetti positivi che abbiamo conseguito. La squadra è cresciuta tanto durante l’anno, ha saputo superare momenti difficili e ha raggiunto l’obiettivo salvezza in anticipo. È chiaro che, facendo qualche punto in più, avremmo potuto toglierci ulteriori soddisfazioni, ma questo deve essere uno stimolo per continuare a migliorare".

State già programmando il futuro?

"Questa società è abituata a non fermarsi mai e guardare sempre oltre. L’ambizione e la voglia di crescere sono sempre al primo posto. Qualche idea per il futuro c’è già ma prima è importante finire questa stagione nel migliore dei modi".

Valerio Rosa