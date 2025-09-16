Atletico Ascoli, . Seccardini: "Un punto che ci teniamo stretti"

Secondo pareggio consecutivo per l’Atletico Ascoli che, dopo il 2-2 interno contro L’Aquila, ha impattato 1-1 anche la sfida in trasferta contro il Notaresco. Due punti in due partite non sono certo un bottino entusiasmante, ma va considerato anche il valore degli avversari che non a caso sono secondi in classifica con 4 punti dietro alla capolista Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, a punteggio pieno.

L’Atletico Ascoli, in vantaggio di un gol grazia alla rete del bomber Francesco Di Maio su assist del solito Mattia Sardo, non è riuscito a mantenere le distanze dagli abruzzesi che hanno iniziato il secondo tempo con maggiore vigoria e hanno trovato il pari. "Dispiace – ha dichiarato al termine Mister Simone Seccardini – che la rete del pari sia nata da una transizione dopo che Coppola aveva avuto sui piedi la palla del 2-0. Abbiamo raccolto due punti contro altrettanti avversari solidi e quadrati. L’Aquila lotterà per andare in Serie C, mentre il Notaresco ha dimostrato di essere una compagine di tutto rispetto. Ha giocatori fisici, di esperienza, e un tecnico come Roberto Vagnoni che viene sì dalla Promozione, ma che conosce già l’ambiente e la tifoseria. Non dimentichiamo poi che in questo avvio di stagione il Notaresco ha vinto due derby di Coppa Italia contro Giulianova e Teramo, mentre all’esordio ha segnato quattro reti in casa della Recanatese. Siccome so che le difficoltà saranno tante, questi due risultati positivi me li tengo ben stretti. Poi è vero che il calcio sa essere beffardo, a volte gli episodi ti premiano, mentre in altre circostanze ti puniscono oltremodo. Abbiamo avuto la palla per andare sul doppio vantaggio. Non siamo riusciti a sfruttarla e sul ribaltamento di fronte è arrivato l’1-1. Ripeto – ha concluso Seccardini – è un punto che comunque ci teniamo stretto e ora inizieremo a preparare il derby di domenica prossima contro l’Ancona".

Valerio Rosa