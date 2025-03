Atletico Ascoli senza Mazzarani e Minicucci

Lo scorso anno la sfida tra Avezzano e Atletico Ascoli allo stadio dei Marsi ‘Sandro Cimarra’ finì con la beffa finale del gol realizzato dai padroni di casa al 90’ dopo una gara dominata dai bianconeri ospiti. Una sfida ‘stregata’ con l’Atletico Ascoli più volte vicino al gol, andato in rete con D’Alessandro che si era poi visto annullare la sua realizzazione e con un predominio territoriale palese. Atletico che dovette uscire dal campo senza punti proprio a causa del gol di Marzuillo all’ultimo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Stavolta la compagine del Patron Graziano Giordani si recherà in Abruzzo con una solidità difensiva ritrovata e con un pizzico di esperienza in più in questo durissimo campionato di Serie D. Mister Simone Seccardini dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come il difensore Federico Mazzarani e l’attaccante Manel Minicucci entrambi appiedati dal Giudice Sportivo dopo i cartellini gialli presi domenica contro il Castelfidardo. Un problema in più per l’allenatore dei bianconeri che dovrà fare le sue valutazioni.

Lo schema difensivo potrebbe prevedere lo spostamento di Nonni a destra con Feltrin centrale mancino e capitan D’Alessandro in mezzo. Davanti potrebbe essere data nuovamente fiducia a Didio per affiancare il bomber Francesco Maio. Soluzioni che comunque manterrebbero integra l’dea di gioco del mister senza stravolgere troppo l’assetto della squadra.

A otto turni dalla fine del campionato l’Atletico Ascoli con 35 punti in classifica è ad un passo dall’aritmetica conquista della salvezza e Avezzano potrebbe davvero rappresentare un bivio importante. Ma attenzione ai ‘marsicani’ che nelle nove gare del 2025 hanno conquistato 13 punti perdendo solo con il Chieti il 5 gennaio e domenica scorsa contro L’Aquila. Un avversario da prendere con le molle e che certo rappresenterà un banco di prova importante per capire quali possono essere le ambizioni degli ascolani in questo finale di stagione.

Valerio Rosa