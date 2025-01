Atletico Ascoli, sfida col Notaresco da non fallire

Domenica nella sfida contro il Notaresco, in programma alle ore 14.30 al campo Don Mauro Bartolini, Mister Simone Seccardini taglierà il traguardo delle 48 panchine con l’Atletico Ascoli, escludendo squalifiche, amichevoli e Coppe. Un bel traguardo per chi sta comunque cercando di dare una identità, un volto riconoscibile e anche una certa credibilità ad una società che, non dimentichiamolo è solo da un anno e mezzo in Serie D.

In molti, si erano probabilmente illusi dopo il brillante inizio di stagione, il secondo posto in classifica dietro alla ‘corazzata’ Samb e davanti a club comunque di prestigio come Ancona, Teramo, Chieti e L’Aquila, che tutto sarebbe stato trionfale. In realtà si sapeva che questo Girone F di serie D sarebbe stato molto duro e complicato e alla fine i valori e il ‘blasone’ sarebbero usciti fuori. Nulla di compromesso certo, ma è sicuramente vietato parlare dell’Atletico Ascoli come la delusione di questo campionato.

Essere lì al settimo posto in classifica, a sei punti dai playoff deve invece essere motivo di orgoglio per tutti. I risultati al momento non stanno rendendo giustizia al lavoro fatto in questo anno e mezzo, ma la squadra ha tutte le carte in regola per migliorare quanto fatto vedere lo scorso anno da matricola e che rimane, comunque, qualcosa di straordinario. I quattro punti nelle prime quattro gare del 2025 non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi.

Domenica la compagine del patron Graziano Giordani riceverà la visita del fanalino di coda Notaresco e sarà l’occasione giusta per tornare a vincere. Il Notaresco del nuovo mister Massimo Silva, reduce dalla sconfitta interna contro la Civitanovese, proverà a giocarsela a viso aperto con lo spirito di chi non ha praticamente più nulla da perdere: "Loro hanno un bisogno fondamentale di fare punti – ha dichiarato il difensore Andrea Feltrin – e questo magari potrà portarli a dover osare un po’ di più e potrebbero garantirci qualche situazione di gioco favorevole"

Valerio Rosa